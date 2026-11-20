Iedzīvotāji vēstuļu vietā paskastītēs atrod 50 eiro bankonotes.
Pasaulē
Šodien 16:13
Kāds labdaris Nīderlandē iedzīvotāju pastkastītēs iemetis 50 eiro - neziņā pat policija
Nīderlandes pilsētā Shīdamā daži daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji savās pastkastītēs pēkšņi atraduši 50 eiro banknotes. Kas ir noslēpumainais naudas dalītājs un kāpēc viņš izvēlējies tieši šos cilvēkus, pagaidām nav zināms.
Kā vēsta izdevums „Bild”, par neparasto atradumu vietējam sabiedriskajam medijam „Omroep Twee” pastāstījusi kāda nama iedzīvotāja. Viņas dēls, iztukšojot pastkastīti, tajā atradis 50 eiro banknoti.
„Mans dēls izņēma pastu no pastkastītes, un tur gulēja šī banknote. Nekā cita tur nebija,” viņa stāstīja, atzīstot, ka viņai nav ne jausmas, kurš varētu būt atstājis naudu.
Drīz vien par līdzīgiem atradumiem sākuši ziņot arī citi pilsētnieki. Kopumā par negaidīto naudas dāvanu pavēstījuši aptuveni desmit cilvēku. Tomēr iespējams, ka naudu savās pastkastītēs atraduši vēl citi iedzīvotāji, kuri par to nav ziņojuši.
Arī policijai pagaidām nav izdevies noskaidrot, kas atstājis banknotes un kāds bijis šādas rīcības mērķis.