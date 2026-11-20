Tramps atbild uz Tuska dzēlienu par Putinu, taču saputro Polijas politiķus
ASV prezidents Donalds Tramps, atbildot uz Polijas premjerministra Donalda Tuska kritiku par draudzīgajiem izteikumiem Krievijas diktatora Vladimira Putina virzienā, pats nonācis neveiklā situācijā.
Polijas premjerministrs uz šo izteikumu reaģēja platformā „X”, publicējot ierakstu angļu valodā: „Dievs, sargi mūs no tādiem draugiem!” Vēlāk viņš uzsvēra: „Putins nav mūsu draugs.”
Tusks arī dalījās ar fotogrāfiju no tā dēvētās labas gribas koalīcijas tikšanās, kurā piedalās Ukrainu atbalstošo valstu līderi. Attēlā redzams Polijas premjers kopā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Lielbritānijas premjerministru Endiju Bērnemu. Fotogrāfijai pievienots lakonisks paraksts: „Īsta draudzība.”
Atbildot uz „Fox News” korespondentes jautājumu par Tuska ierakstu, Tramps noteica: „Nu, es tur neko nevaru padarīt.” Turpinot sarunu, Tramps negaidīti sāka slavēt Polijas premjerministru. „Jā, man patīk Polijas premjerministrs. Neaizmirstiet, ka es viņu atbalstīju,” viņš sacīja. Tramps apgalvoja, ka tieši viņa atbalsts esot palīdzējis politiķim uzvarēt vēlēšanās, lai gan sākotnēji viņš bijis tikai desmitajā vietā. „Viņš ir lielisks cilvēks,” piebilda ASV prezidents.
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Viņa teiktais liecina, ka Tramps, visticamāk, sajaucis Tusku ar Polijas prezidentu Karolu Navrocki, norāda Polijas laikraksts „Rzeczpospolita”. Tramps nekad nav publiski paudis atbalstu Donaldam Tuskam. Toties pirms Polijas prezidenta vēlēšanām Tramps atklāti atbalstīja Karolu Navrocki. Tāpēc laikraksts pieļauj, ka ASV prezidents, atbildot uz jautājumu par Tusku, patiesībā runājis par Navrocki.