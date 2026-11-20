Tramps atklāj, par ko Ķīnā neizdevās vienoties ar Putinu un Sji Dzjiņpinu
Vienoties ar Ķīnu un Krieviju par kodolieroču ierobežošanu būs ļoti grūti, jo neviena valsts nevēlas labprātīgi atteikties no puses sava arsenāla.
Tā ASV prezidents Donalds Tramps intervijā aģentūrai "Reuters" skaidroja trīspusējās tikšanās iznākumu. Tās laikā viņš tikās ar Ķīnas līderi Sji Dzjiņpinu un agresorvalsts Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu Šeņdžeņā.
Baltais nama saimnieks telefoniski sarunājās ar aģentūru lidmašīnā, kurā atgriezās Vašingtonā.
Pēc Trampa teiktā, viņam patīk pati ideja par kodolarsenālu samazināšanu, taču praksē tā ir viena no sarežģītākajām sarunu tēmām.
"Man patīk pati šī ideja, taču sarunu ziņā prezidenta amatā man tas ir ļoti sarežģīts jautājums," sacīja Tramps.
ASV prezidents piebilda, ka Sji Dzjiņpins piekrīt idejai par kodolieroču ierobežošanu. Tomēr, pēc Trampa teiktā, neviena valsts nav gatava vienkārši atteikties no puses savu kodolgalviņu.
"Vienlaikus ir ļoti grūti kādam teikt: "Mums ir 4000 kodolgalviņu, mēs atdosim pusi." To ir grūti izdarīt," paskaidroja ASV prezidents.
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Tramps solīja arī turpmāk pievērsties šim jautājumam, jo, viņa vārdiem, "to ir vērts darīt, taču psiholoģiski tas ir sarežģīti".