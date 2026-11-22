Jāgatavojas sliktākajam: "The Economist" brīdina par lieliem satricinājumiem 2027. gadā, taču ir arī labas ziņas
Lielbritānijas žurnāls "The Economist” publicējis ikgadējo prognožu izdevumu „The World Ahead”, kurā brīdina, ka 2027. gads varētu nest nopietnus satricinājumus pasaules politikā, ekonomikā un klimata jomā.
Analizējot situāciju ASV, izdevums norāda, ka pēc abu Kongresa palātu nonākšanas demokrātu kontrolē prezidenta Donalda Trampa rīcība varētu kļūt vēl neprognozējamāka.
"The Economist" pieļauj, ka Tramps varētu reaģēt ar jauniem rīkojumiem, politiskiem konfliktiem vai pat militārām avantūrām, kamēr pasaule jau sāks gatavoties laikmetam "pēc Trampa".
Runājot par Ķīnas un Taivānas attiecībām, izdevums atgādina, ka Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins licis armijai līdz 2027. gadam sagatavoties iespējamai militārai operācijai pret Taivānu. Tomēr "The Economist" uzsver, ka šāda gatavība vēl nenozīmē, ka iebrukums noteikti notiks. Turklāt Ukrainas pieredze esot uzskatāmi parādījusi, cik dārgi lielai armijai var izmaksāt karadarbība pret skaitliski mazāku pretinieku.
Savukārt globālās ekonomikas jomā izdevums izceļ trīs būtiskus riska faktorus. Pirmkārt, mākslīgā intelekta (MI) nozares uzņēmumi arvien dziļāk ieslīgst parādos, slēdzot sarežģītus un necaurskatāmus darījumus, kas palielina MI tirgus sabrukuma risku.
Otrkārt, turīgās valstis turpina dzīvot pāri saviem līdzekļiem. Ņemot vērā pieaugošās aizņēmumu izmaksas obligāciju tirgos, šī tendence draud izraisīt jaunu globālo parādu krīzi. Treškārt, pasaules ekonomikai papildu apdraudējumu rada iespējamā kara ar Irānu sekas, kas traucētu enerģijas plūsmas un minerālmēslu piegādes.
Satricinājumi tiek prognozēti arī Eiropā, kur iespējamā labējās politiķes Marinas Lepēnas uzvara Francijas prezidenta vēlēšanās varētu nopietni sašūpot Eiropas Savienības pamatus.
Klimata prognozēs "The Economist" savukārt brīdina par jauniem rekordiem: 2027. gads varētu kļūt par karstāko novērojumu vēsturē, izraisot jaunus sausuma periodus, postošus ugunsgrēkus un ekstrēmus karstuma viļņus.
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Taču, neskatoties uz drūmajiem scenārijiem, izdevums iezīmē arī vairākas optimistiskas tendences. Prognozēts, ka turpināsies svara samazināšanas medikamentu attīstība, farmācijas uzņēmumi aktīvāk iesaistīsies cīņā pret cilvēka organisma novecošanu, un kosmosa lidojumu izmaksas kļūs ievērojami zemākas.