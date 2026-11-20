Polijā nogāzušās divas Krievijas raķetes - ministrs aicina NATO piešķirt Polijai papildspēkus
Krievijas nakts uzbrukuma laikā Ukrainai Polijas teritorijā nokrituši trīs gaisa objekti. Polijas aizsardzības ministrs apstiprinājis, ka viens no tiem bijusi Krievijas spārnotā raķete Ch-101; vēl viens objekts, visticamāk, bijusi raķete, bet trešais, iespējams, reaktīvais drons.
Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosinjaks-Kamišs preses konferencē informēja par trim vietām, kur nokrituši gaisa objekti: Novi Lipoviecā Ļubļinas vojevodistē, kā arī Movodičā un Rudņikā pie Sanas upes Piekarpatu vojevodistē.
“Šobrīd droši varam ziņot par Novi Lipoviecu. Šajā gadījumā varam apstiprināt, ka tur nokritusi Krievijas raķete Ch-101. Otrajā vietā arī runa ir par raķeti, bet trešajā, visticamāk, nokritis reaktīvais drons,” pauda ministrs.
Viņš uzsvēra, ka incidentos cilvēki nav cietuši un infrastruktūrai nav nodarīti postījumi. Polijas Militārā žandarmērija paziņoja, ka trīs vietās darbu turpina specializētie dienesti, kas norobežo teritorijas un skaidro notikušā apstākļus.
Polijas armijas operatīvās pavēlniecības komandieris ģenerālis Ireneušs Novaks pavēstīja, ka pie Polijas robežas kopumā atradušies 11 objekti, kas radījuši tiešu ielidošanas apdraudējumu - trīs no tiem pārkāpuši Polijas gaisa telpu. Nakts operācijās piedalījušies Polijas iznīcinātāji F-16 un Zviedrijas “Gripen” lidmašīnas.
Pārbaudīja arī dzelzceļa apkārtni un Ržešovas lidostu
Polijas dienesti pārbaudīja arī ziņas par skaļu sprādzienam līdzīgu troksni dzelzceļa teritorijas tuvumā Rudnikā pie Sānas upes. Polijas infrastruktūras ministrs Dariušs Klimčaks pavēstīja, ka redzami dzelzceļa bojājumi vietā, kur tika dzirdēti sprādzieni, nav konstatēti, taču uz notikuma vietu nosūtīti eksperti, lai pārbaudītu ziņojumus.
Ržešovas lidostā apdraudējuma dēļ tika evakuēti gaisa satiksmes vadības torņa darbinieki. Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņojis, ka ir saņēmis ziņojumus par drošības situāciju reģionā un pašlaik gaisa apdraudējuma nav. Par notikušo informēts arī Polijas prezidents Karols Navrockis.
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Kosinjaks-Kamišs paziņoja, ka vērsīsies pie NATO ģenerālsekretāra ar lūgumu piešķirt Polijai papildspēkus un resursus, ņemot vērā Krievijas radīto apdraudējumu.
Polijas aizsardzības ministrs minētos Krievijas uzbrukumus Ukrainai nosauca par vieniem no lielākajiem kopš kara sākuma. “Tas liecina, ka Krievija nekādā veidā neapstājas, bet turpina pārkāpt arvien jaunas robežas,” viņš sacīja.
Ministrs arī pauda uzskatu, ka Krievijas uzbrukuma laiks nav nejaušs, jo šajā dienā Polijā notiek “labas gribas koalīcijas” mācības, kurās piedalās vairāku valstu spēki.
Krievijas uzbrukumos cietuši arī Ukrainas iedzīvotāji
Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis paziņoja, ka naktī no ceturtdienas uz piektdienu Krievijas armija uzbrukusi Kijivai un vēl deviņiem Ukrainas apgabaliem. Gājuši bojā vismaz astoņi cilvēki, tostarp seši galvaspilsētā. Uzbrukumā skarts arī Ļvivas apgabals pie Polijas robežas.
Kijivā raķetes trāpījušas kritiskās infrastruktūras objektiem, tostarp tiltiem. Bojāts arī kanalizācijas infrastruktūras objekts, biroju ēkas un komerciālas būves. Harkivā uzbrukumā cietusi neatliekamās palīdzības slimnīca: ievainoti četri cilvēki, bet bojājumi nodarīti ēkas daļai, kur atrodas magnētiskās rezonanses iekārta. Savukārt Ļvivas mērs ziņoja, ka Krievijas triecienā dzelzceļa stacijai pilsētas rietumos nogalināti divi cilvēki un vismaz desmit ievainoti.
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha pauda solidaritāti ar Poliju un norādīja, ka Krievijas agresija rada apdraudējumu visai Eiropai un transatlantiskajai kopienai. “Kamēr Maskava mēģina sākt diskusijas par ‘jaunu drošības arhitektūru Eiropā’, Krievijas raķetes un droni tieši grauj Eiropā pastāvošo drošības kārtību. Pirmais solis tās stiprināšanai, iespējams, būtu šādu uzbrukumu pārtraukšana,” viņš rakstīja.
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Krievijas vēstniecība Varšavā uz Reuters lūgumu komentēt notikušo pagaidām nav atbildējusi. Eiropas valstis bažījas, ka Krievijas karš pret Ukrainu varētu pārsniegt Ukrainas robežas un skart arī citas valstis.