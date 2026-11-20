Kremlis oficiāli noraidījis Eiropas pārstāvju dalību Krievijas, ASV un Ukrainas sarunās
Krievijas Ārlietu ministrijas oficiālā pārstāve Marija Zaharova apgalvo, ka Eiropas "vanagi" it kā demonstrējot "negatavību kļūt par pilntiesīgiem sarunu procesa dalībniekiem" Ukrainas jautājumā.
Krievijas Ārlietu ministrijas oficiālā pārstāve Marija Zaharova paziņojusi, ka Eiropa it kā neesot gatava kļūt par pilntiesīgu dalībnieci Krievijas, ASV un Ukrainas sarunā, vēsta Krievijas mediji.
Zaharova apgalvo, ka Eiropas "vanagi" it kā demonstrējot "negatavību kļūt par pilntiesīgiem sarunu procesa dalībniekiem". Viņa arī sūdzējusies, ka Ukrainas aizsardzības spēki "sarunu laikā" pastiprinājuši gaisa triecienus militārajiem un stratēģiskajiem objektiem Krievijā.
Vienlaikus Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve "aizmirsusi" pieminēt, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins arī iepriekš nav atteicies no uzbrukumiem Ukrainas kritiskajai infrastruktūrai, tostarp enerģētikas objektiem.
Putins 19. novembrī apstiprināja, ka Krievija pa diplomātiskajiem kanāliem uzaicinājusi Eiropas amatpersonas ierasties Maskavā, lai uzklausītu viņu nostāju par karu Ukrainā. Tiek apgalvots, ka viens no Eiropas valstu nacionālās drošības padomniekiem pirmais esot izrādījis interesi par šādu tikšanos.
Savukārt Krievijas ārlietu ministra vietnieks Sergejs Rjabkovs paziņojis, ka Krievija "izskata" iespēju Maskavā uzņemt tā dēvētās Eiropas trijotnes - Lielbritānijas, Francijas un Vācijas - pārstāvjus.
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Pēc viņa teiktā, Eiropas trijotnes uzaicināšana uz Maskavu nenozīmē tās iesaistīšanu ASV, Ukrainas un Krievijas trīspusējo sarunu formātā.
Rjabkovs noraidīja arī ideju par Ukrainas drošības garantijām pēc NATO parauga. Viņš paziņoja, ka Maskavai ir pilnīgi nepieņemama jebkāda dalība Rietumu militārajā aliansē.