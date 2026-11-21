11 gadus vecs skolēns Skotijā noķer gandrīz 100 kilogramus smagu raju
Skotijas ziemeļrietumos kāds 11 gadus vecs skolēns ticis pie viena no lielākajiem lomiem, kādu jebkad izdevies noķert bērnam. Zēnam makšķerēšanas laikā izdevies izvilkt krastā aptuveni 97 kilogramus smagu raju. Milzīgo lomu Evans Grants noķēra jau ar pirmo metienu, izmantojot savu jauno makšķeri.
Lai gan ziņas par zēna iespaidīgajiem panākumiem makšķerēšanas kopienās parādījās jau septembrī, plašāku mediju uzmanību notikums izpelnījies tikai tagad, par to vēstot britu laikrakstam „Daily Mail”.
Evans Grants milzīgo raju noķēra pie Obanas pilsētas, makšķerējot no krasta kopā ar tēvu Stīvu un makšķerēšanas instruktoru Maiklu Hannu. Zēns izmēģināja savu jauno makšķeri un jau ar pirmo metienu uz kalmāra ēsmas pieķērās īsts milzenis, kas no spoles norāva aptuveni 137 metrus auklas.
Lai izvilktu zivi krastā, Evanam nācās cīnīties vairāk nekā stundu. Plakanās zivs izmēri bija iespaidīgi — aptuveni 1,93 metri garumā un 1,68 metri platumā, bet tās aptuvenais svars sasniedza 97 kilogramus (214 mārciņas). Pēc atbrīvošanas no āķa un nofotografēšanas raja tika atlaista atpakaļ jūrā.
Zēna tēvs pastāstīja, ka pēc makšķeres iemešanas viņi gaidījuši aptuveni 40 minūtes, līdz spole pēkšņi sākusi griezties ar milzīgu spēku. „Pēc tam Evans bija sajūsmā, lai gan viņam sāpēja rokas,” atzina tēvs. Arī instruktors neslēpa apbrīnu par zēna izturību: „Mazais vīrs turējās pretī un ne mirkli nepadevās. Tas bija lielisks sasniegums tik jaunam puisim. Nezinu, vai tik lielu lomu drīzumā kādam izdosies pārspēt.”
Oficiālais Lielbritānijas rekords no krasta noķertai rajai jau 32 gadus ir 76,8 kilogrami (169 mārciņas un 6 unces). Evana loms tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem, kādu jebkad izvilcis bērns, tomēr valsts mēroga rekordi junioriem šajā kategorijā netiek reģistrēti.
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Specializētajās makšķerēšanas lapās sociālajos tīklos zēna vārds izskanēja jau agrāk — žurnāls „Sea Angler Magazine” par noķerto milzu raju ziņoja jau septembrī, taču britu presē un plašākā sabiedrībā šis stāsts nonācis tikai novembra vidū.