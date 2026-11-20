Latvijas galvenajos svētkos "Voyager 1" aizlidojis vienas gaismas dienas attālumā no Zemes, pārvarot vēsturisku slieksni
Kamēr Latvija 18. novembrī svinēja savus galvenos valsts svētkus, zinātne svinēja vēsturisku notikumu — pulksten 12.16 pēc Latvijas laika ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa pārvaldes (NASA) kosmiskais aparāts “Voyager 1” sasniedza vienas gaismas dienas attālumu. 1977. gada 5. septembrī ceļu sākusī kosmiskā zonde nu atrodas apmēram 26 miljardu kilometru attālumā no Zemes, tālāk par jebkuru citu cilvēka radīto objektu.
Ikviens zina, ka nekas Visumā nepārvietojas ātrāk par gaismu. Tā kosmosā pārvietojas ar ātrumu aptuveni 300 000 kilometru sekundē, tādēļ pat vienas sekundes, dienas vai gada laikā spēj pārvarēt milzīgus attālumus. Viena gaismas diena ir attālums, ko gaisma veic 24 stundās, proti, 25 902 068 356 kilometri.
Lai labāk izprastu šī attāluma mērogu, NASA piedāvā salīdzināt dažus citus attālumus kosmosā.
- Mēness atrodas vidēji 384 400 kilometru attālumā no Zemes. Misijas “Artemis II” astronautiem bija nepieciešamas aptuveni trīs dienas, lai tur nokļūtu, savukārt gaisma šo attālumu pārvar tikai 1,3 sekundēs.
- Saule atrodas aptuveni 150 miljonu kilometru attālumā no Zemes. Saules gaismai nepieciešamas aptuveni astoņas minūtes un 20 sekundes, lai sasniegtu mūsu planētu. Tātad mūsu tuvākā zvaigzne atrodas aptuveni 8,3 gaismas minūšu attālumā.
- Attālums starp Zemi un Marsu mainās, abām planētām riņķojot ap Sauli. Atkarībā no to savstarpējā novietojuma gaismai nepieciešamas no trim līdz 22 minūtēm, lai pārvarētu attālumu starp planētām. Tikpat ilgs laiks nepieciešams arī radiosignālam, kas tiek nosūtīts uz kosmisko aparātu pie Marsa vai saņemts no tā.
- Saules sistēmas tālākā planēta Neptūns (kopš šis gods ir atņemts Plutonam), atrodas vidēji aptuveni 4,5 miljardu kilometru attālumā no Zemes. Gaismai nepieciešamas četras stundas un desmit minūtes, lai pārvarētu šo attālumu. Savukārt 1977. gada 20. augustā palaistajam “Voyager 2”, kas pārvietojās ar ātrumu aptuveni 56 000 kilometru stundā, bija vajadzīgi 12 gadi, lai sasniegtu Neptūnu.
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Tieši tāpēc astronomijā milzīgu attālumu mērīšanai izmanto gaismas gadu - attālumu, ko gaisma veic viena gada laikā. Tas ir aptuveni 9,46 triljoni kilometru.
Mūsu Saules sistēmai tuvākā zvaigzne Centaura Proksima un tās planētu sistēma atrodas aptuveni 4,24 gaismas gadu jeb 40,15 triljonu kilometru attālumā. Savukārt Andromedas galaktika, kas ir mūsu Piena Ceļam tuvākā lielā galaktika, atrodas aptuveni 2,5 miljonu gaismas gadu attālumā.
Kas ir “Voyager 1”?
“Voyager 1” ir NASA kosmiskā zonde, kas tika palaista 1977. gada 5. septembrī programmas “Voyager” ietvaros, lai pētītu Saules sistēmas ārējos apgabalus un starpzvaigžņu telpu aiz Saules heliosfēras robežām. Tā lido ar ātrumu apmēram 61 000 kilometri stundā jeb 17 kilometri sekundē.
Lai gan kosmiskais aparāts darbojas tikai daļēji, 2026. gadā divi tā zinātniskie instrumenti joprojām ir darba kārtībā un nosūta datus uz Zemi. Tie ir plazmas viļņu mērīšanas instruments un magnetometrs.
Savas sākotnējās misijas laikā “Voyager 1” palidoja garām Jupiteram, Saturnam un tā lielākajam pavadonim Titānam. NASA toreiz bija jāizvēlas, vai zondi virzīt garām Plutonam vai Titānam. Priekšroka tika dota Titāna izpētei, jo jau tolaik bija zināms, ka tam ir ievērojama atmosfēra. “Voyager 1” pētīja abu gāzes milžu laikapstākļus, magnētiskos laukus un gredzenus, kā arī kļuva par pirmo kosmisko aparātu, kas ieguva detalizētus šo planētu pavadoņu attēlus.
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Savukārt “Voyager 2” 1979. gadā palidoja garām Jupitera sistēmai, 1981. gadā Saturna sistēmai, 1986. gadā Urāna sistēmai un 1989. gadā Neptūna sistēmai, ļaujot atklāt milzum daudz šo planētu pavadoņu. Piemēram, līdz šai misijai bija zināmi Urānam pieci pavadoņi, bet “Voyager 2” atklāja vēl desmit, savukārt Neptūnam bija zināmi tikai divi pavadoņi Tritons un Nereīda, taču “Voyager 2” atklāja vēl sešus.
2012. gada 25. augustā “Voyager 1” šķērsoja heliopauzi jeb robežu, kur beidzas Saules vēja dominējošā ietekme, un iegāja starpzvaigžņu telpā. Tas kļuva par pirmo kosmisko aparātu vēsturē, kas sasniedzis šo reģionu. Paredzams, ka “Voyager 1” spēs datus pārraidīt līdz pat 2036. gadam. Savukārt “Voyager 2” vienas gaismas dienas attālumu sasniegs 2035. gada novembrī.
“Voyager 1” turpmākais ceļš
“Voyager 1” lido zvaigznes AC +79 3888, kas pazīstama arī kā Gliese 445, virzienā. Tā atrodas vairāk nekā 17 gaismas gadu attālumā no Zemes un pašlaik redzama Mazā Lāča jeb Mazo Greizo Ratu zvaigznājā. Paredzams, ka pēc aptuveni 40 000 gadu “Voyager 1” palidos garām šai zvaigznei aptuveni 1,7 gaismas gadu attālumā, vēsta NASA.