Krievija noraida ASV ierosinājumu par Ukrainas drošības garantijām pēc NATO parauga
Krievijas ārlietu ministra vietnieks Sergejs Rjabkovs piektdien noraidīja ideju par Ukrainas drošības garantijām pēc NATO parauga. Viņš paziņoja, ka Maskavai ir pilnīgi nepieņemama jebkāda dalība Rietumu militārajā aliansē, vēstīja Krievijas valsts mediji.
Rjabkovs izteicās dienu pēc tam, kad Francijas prezidents Emanuels Makrons pēc Berlīnē notikušā samita paziņoja, ka NATO būtu jāatsāk diskusijas par Ukrainas dalību blokā. Tajā pašā pasākumā Trampa znots Džareds Kušners sacīja, ka viņam un otram sarunu vedējam - Trampa īpašajam sūtnim Stīvam Vitkofam esot “izdevies panākt, ka Krievija pieņem ideju par Ukrainas drošības garantijām, kas balstītos 5. pantā”.
Viņš atsaucās uz alianses galveno kolektīvās aizsardzības klauzulu, kas paredz, ka uzbrukums vienai dalībvalstij ir uzbrukums visām, un uzliek pārējām dalībvalstīm pienākumu palīdzēt atjaunot valstī kārtību.
“Vēlos sacīt, ka pat doma par Ukrainas "kvazidalību NATO," viņš nievājoši iesāka, "un mēģinājumi rast kādu “radošu risinājumu” šajā jomā mums ir nepieņemami. Drošības garantijas mēs vispirms apspriežam saistībā ar mūsu pašu valsts drošības nodrošināšanu,” pauda Rjabkovs, kad viņam tika jautāts, vai Krievijai būtu pieņemamas Ukrainas drošības garantijas pēc NATO 5. panta parauga.
Rjabkovs arī apstiprināja, ka tiek gatavota iespējama Lielbritānijas, Vācijas un Francijas pārstāvju vizīte Maskavā. Ceturtdien Krievijas vadonis Vladimirs Putins paziņoja, ka Krievija ierosinājusi Eiropas pārstāvjiem ierasties valstī un precizēt savu nostāju par miera sarunām Ukrainā, pirms tiek lemts par turpmāko sarunu formātu.