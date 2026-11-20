Kremlī paziņo, ka pagaidām nav panākta vienošanās par jaunu sarunu kārtu Ukrainas jautājumā
Krievija "izskata" iespēju Maskavā uzņemt Lielbritānijas, Francijas un Vācijas pārstāvjus, taču pagaidām nav skaidrības par nākamo sarunu kārtu Ukrainas jautājumā.
Krievijas ārlietu ministra vietnieks Sergejs Rjabkovs paziņojis, ka pašlaik nav panākta vienošanās par jaunu sarunu kārtu Ukrainas jautājumā. Par to vēsta Krievijas mediji.
Rjabkovs apgalvo, ka Krievija "izskata" iespēju Maskavā uzņemt tā dēvētās Eiropas trijotnes - Lielbritānijas, Francijas un Vācijas - pārstāvjus. Pēc viņa teiktā, Krievijas galvenā prasība sarunās ar Eiropas Savienību un NATO ir "vienota un nedalāma drošība visiem". Viņš arī uzsvēris, ka Kremlim Ukrainas dalība NATO jebkādā formātā ir nepieņemama.
Iepriekš Rjabkovs paziņoja, ka par Eiropas valstu līdzdalību sarunās "nekādā gadījumā nevar būt ne runas". Šādu paziņojumu viņš izteica pēc tam, kad Eiropas Savienība 16. novembrī pieņēma jaunas sankcijas pret Krieviju. Krievijas diplomāts ieteica Eiropas valstīm "turpināt nodarboties ar savu sankciju pakotņu veidošanu".
Tikmēr ASV prezidenta īpašie sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners 2026. gada 12. novembra vizītes laikā Maskavā panākuši Vladimira Putina piekrišanu pilnvērtīgai Eiropas pārstāvju dalībai nākamajā ASV, Ukrainas un Krievijas sarunu kārtā.
Rietumvalstu mediji vēsta, ka Eiropu sarunās pārstāvēs Lielbritānijas, Francijas, Vācijas, Itālijas un Polijas nacionālās drošības padomnieki.
Pagaidām nav zināms, kad notiks nākamās sarunas par Krievijas sāktā kara izbeigšanu Ukrainā.