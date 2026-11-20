Pasaulē musulmaņu drīz būs vairāk nekā kristiešu - pētnieki atklāj, kad tas notiks
Jau līdz 2035. gadam islāms pēc sekotāju skaita var kļūt par lielāko reliģiju pasaulē, apsteidzot kristietību.
ASV pētniecības centra „Pew Research Center” jaunākais pētījums liecina, ka līdz tam laikam pasaulē dzīvos aptuveni 2,57 miljardi musulmaņu un 2,52 miljardi kristiešu.
Galvenais šādu pārmaiņu iemesls ir demogrāfija. Musulmaņu kopienās ir krietni vairāk gados jaunu cilvēku. Turklāt šajās ģimenēs pasaulē nāk arī vairāk bērnu. Dati liecina, ka no 2020. līdz 2025. gadam vienai musulmanietei vidēji piedzima 3,1 bērns, savukārt kristietei – 2,5.
Kā secinājuši pētnieki, reliģiju spēku samēru pasaulē visvairāk maina tieši dzimstība un paaudžu nomaiņa. Tikmēr cilvēku pāriešana citā ticībā kopējo ainu ietekmē krietni mazāk.
Līdz 2070. gadam musulmaņu skaits varētu pieaugt līdz 3,6 miljardiem jeb aptuveni 36% no visiem planētas iedzīvotājiem. Kristiešu tobrīd būs ap 3 miljardiem. Lai gan kristietības sekotāju skaits absolūtos skaitļos turpinās augt, viņu īpatsvars pasaules iedzīvotāju vidū gandrīz nemainīsies un būs 29%.
Būtiskas pārmaiņas gaidāmas arī ģeogrāfijā. Prognozes rāda, ka līdz 2070. gadam vairāk nekā puse visu kristiešu dzīvos Subsahāras Āfrikā. Tikmēr Eiropā kristiešu skaits turpinās manāmi sarukt. Pētnieki lēš, ka tas samazināsies no aptuveni 500 miljoniem līdz 324 miljoniem cilvēku.