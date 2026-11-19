Pentagons atklāj Irānas kara milzīgās izmaksas
Irānas kara izmaksas Savienotajām Valstīm ir pieaugušas līdz 48,3 miljardiem ASV dolāru, ceturtdien paziņoja Pentagona centrālā budžeta biroja personāla vadītājs Arturs Millers.
Šis skaitlis tika sasniegts 13. novembrī, Millers pavēstīja ASV Senāta sēdē. Šīs izmaksas ietver izdevumus par munīciju un aprīkojuma nomaiņu, kā arī operatīvās izmaksas. Tajās nav ietverti ASV militārajām bāzēm nodarītie postījumi.
ASV Kongresa Budžeta birojs, kas analizē izdevumus, bija aplēsis, ka ASV līdz 1. augustam iztērēja aptuveni 38 miljardus dolāru par šo karu, kas sākās 28. februārī. Karš Tuvajos Austrumos sākās ar ASV un Izraēlas uzlidojumiem Irānai, kuros tika nogalināts Irānas augstākais līderis Ali Hamenei. Irāna atbildēja ar raķešu un dronu triecieniem valstīm visā reģionā, un karadarbībā iesaistījās teroristu grupējumi, kurus Irāna atbalsta Libānā, Jemenā un Irākā.
Vašingtona pēc vidustermiņa vēlēšanām, kurās demokrāti atguva kontroli pār abām ASV Kongresa palātām, vairs tik aktīvi nedraud Irānai ar jauniem uzbrukumiem, un ASV valsts sekretārs Marko Rubio nesen paziņoja, ka ASV īstenotais spiediens uz Irānas ekonomiku ir padarījis turpmākus uzbrukumus nevajadzīgus.
Tikmēr Teherāna uzstāj, ka Vašingtonai jāpiekrīt virknei prasību, tostarp līdzekļu atbrīvošanai un sankciju atcelšanai, apmaiņā pret Hormuza šauruma atvēršanu. Irānas amatpersonas jau iepriekš ir draudējušas paplašināt konflikta ģeogrāfisko aptvērumu, ja ASV atkal uzbruktu Irānai. Septembra beigās Irānas jaunā augstākā līdera Modžtabas Hamenei padomnieks publiski izteicās, ka karš varētu "paplašināties vēl tālāk, sasniedzot Indijas okeānu un, iespējams, pat tālāk".
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ASV un Izraēla ir atkārtoti minējušas Irānas kodolprogrammu kā vienu no kara attaisnojumiem, taču Irānas Augstākās nacionālās drošības padomes sekretārs Mohsens Rezajs paziņojis, ka kodoljautājums pašlaik nav sarunu temats. Viņš piebilda, ka Teherāna jau ir noteikusi sarkanās līnijas, tostarp apņēmusies "neizsūtīt pat visniecīgāko daudzumu bagātināta materiāla ārpus Irānas". Pēc Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) datiem Irāna spēj bagātināt urānu līdz 60%. Lai iegūtu kodolieročus, urāns jābagātina līdz 90%