Diemžēl izglābt neizdevās - pasaulslavenā nīlzirgu mātīte Fiona nomirusi pēc cepures norīšanas
Jauns.lv jau vēstīja par drāmu ASV Sinsinati zooloģiskajā dārzā, kur slavenā nīlzirgu mātīte Fiona bija norijusi apmeklētāja netīši iemestu adītu cepuri un specialisti centās izglābt daudzu iemīļotās nīlzirgu dāmas dzīvību. Diemžēl cerības nepiepildījās, ceturtdien viņa devās labākos ganību laukos.
Sociālo tīklu zvaigzne visu diennakti atradās zooloģiskā dārza veterinārārstu un dzīvnieku aprūpētāju uzraudzībā un saņēma dažāda veida ārstēšanu, tomēr viņas dzīvību glābt neizdevās. “Šobrīd esam šokā,” ceturtdien izplatītajā paziņojumā sacīja Sinsinati zooloģiskā dārza direktors Deivs Dženike. “Mēs negaidījām šādu iznākumu. Viņa cīnījās līdz pēdējam elpas vilcienam.”
Kā norādīja zooloģiskais dārzs, operācija apmēram 1113 kilogramus smagajam dzīvniekam nebija iespējama. Pirms šāda lēmuma pieņemšanas zooloģiskā dārza speciālisti bija konsultējušies gan ar veterinārārstiem, gan cilvēku ārstiem.
Drāma sākās pirms 11 dienām, kad Fionas mutē nokļuva adīta cepure, kuru kāds apmeklētājs bija pametis gaisā, tā trāpījusi griestu ventilatorā un ielidojusi Fionas aplokā. Sākotnēji nekas neliecināja, ka cepure ir iestrēgusi milzeņa gremošanas traktā, taču pēc dažām dienām viņai sākusi mazināties apetīte. Asins analīžu rezultāti bija normas robežās, tomēr zooloģiskā dārza speciālisti nolēma Fionu iemidzināt, lai veiktu padziļinātu izmeklēšanu. Viņai tika veikta ultrasonogrāfija, kā arī ievadīti šķidrumi un medikamenti sliktas dūšas mazināšanai un apetītes veicināšanai. Sinsinati zooloģiskais dārzs vērsās pēc palīdzības pie Kolumbusas zooloģiskā dārza, kas aizdeva aptuveni 2,7 metrus garu endoskopu un nosūtīja speciālistu, lai palīdzētu veikt Fionai kolonoskopiju. Diemžēl veterinārārstiem neizdevās ar instrumentu aizsniegt vietu, kur atradās cepure, un to izņemt. Ultrasonogrāfijā liecina, ka cepure pārvietojas pa Fionas tievo zarnu, tomēr operācijas neiespējamības dēļ bija jācer, ka tā no ķermeņa izies dabīgā ceļā.
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Par vienu no ASV slavenākajiem dzīvniekiem Fiona kļuva par interneta sensāciju pēc tam, kad 2017. gada janvārī piedzima krietni priekšlaikus. Piedzimšanas brīdī viņa svēra nieka 13,2 kilogramus jeb par apmēram 11,3 kilogramiem mazāk nekā svēra iepriekšējais visvieglākais piedzimušais šīs sugas pārstāvis. Parasti nīlzirgu mazuļi piedzimst aptuveni 45 kilogramus smagi, taču Fionai, par spīti niecīgajām izredzēm, izdevās izdzīvot. Mazulīte bija tik sīka, ka tik tikko spēja staigāt un nespēja pietiekami ilgi nostāvēt kājās, lai zīstu savas mātes Bibi pienu. Tāpēc viņu aprūpēja vairāki zooloģiskā dārza darbinieki, izveidojot īpašu komandu, ko nodēvēja par “Team Fiona”. Viņiem pievienojās arī netālās Sinsinati Bērnu slimnīcas medmāsas, kurām bija pieredze priekšlaikus dzimušu mazuļu aprūpē.
Fionai pieņemoties svarā un viņas veselības stāvoklim uzlabojoties, zooloģiskā dārza sociālo tīklu komanda sāka publicēt mazās nīlzirgu mātītes fotogrāfijas un video, ļaujot cilvēkiem sekot līdzi viņas dzīvesstāstam. Mirkļbirka #TeamFiona strauji izplatījās sociālajos tīklos, kur parādījās gan oficiālie zooloģiskā dārza jaunumi, gan līdzjutēju vēlējumi un atbalsta vārdi no visas pasaules. Pieaugot Fionas popularitātei, sākotnēji neregulārās ziņas pārtapa ikdienas publikācijās. Par interneta hitiem kļuva video, kuros aprūpētāji Fionai lasa viņas cienītāju sūtītās vēstules vai kuros mazā nīlzirgu mātīte aizmieg dušā. Ar laiku Fiona kļuva par pilnvērtīgu Sinsinati zooloģiskā dārza zīmolu, tā veikalā parādījās dažādi Fionai veltīti suvenīri — no magnētiņiem līdz T krekliem. Arī pilsētas iedzīvotāji ar sajūsmu pieņēma savu jauno četrkājaino simbolu. Kāda vietējā alus darītava par godu Fionai radīja īpašu alu, savukārt apģērbu uzņēmums “Cincy Shirts” izgatavoja īpašus T kreklus ar viņas attēlu, daļu ieņēmumu novirzot zooloģiskajam dārzam, vēsta CNN.
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Fiona piesaistīja zooloģiskajam dārzam tūkstošiem apmeklētāju no visas pasaules. Lai savām acīm ieraudzītu pasaulē iemīļoto nīlzirgu mātīti, uz Sinsinati Ohaio štatā devās cilvēki pat no tik tālām valstīm kā Austrālija, Vācija, Brazīlija un Japāna.
“Fiona bija īsta dāvana,” sacīja Sinsinati zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētājs Teins Meinards. “Visā mūžā neesmu pazinis nevienu dzīvnieku, kuru cilvēki būtu tik ļoti mīlējuši. Kopš pašas dzimšanas dienas viņa bija kaut kas neparasts - gluži kā zibens, ko izdevies notvert pudelē. Viņu atcerēsies un mīlēs vēl daudzus gadus.”