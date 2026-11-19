Erdogana konkurentam, ieslodzītajam Stambulas mēram Imamoglu aizliedz kandidēt Turcijas prezidenta vēlēšanās
Tiesa Turcijā faktiski aizliegusi ieslodzītajam Stambulas mēram Ekremam Imamoglu kandidēt 2028. gada prezidenta vēlēšanās, atzīstot viņa augstskolas diplomu par nederīgu, ceturtdien ziņoja Turcijas mediji.
Saskaņā ar Turcijas likumdošanu prezidenta vēlēšanu kandidātam ir jābūt derīgam augstākās izglītības diplomam. Imamoglu, kurš ilgu laiku tika uzskatīts par prezidenta Redžepa Tajipa Erdogana galveno politisko konkurentu, 2025. gada martā tika aizturēts un ieslodzīts cietumā, pamatojoties uz apsūdzībām korupcijā, kuras viņa partija raksturo kā politiski motivētas.
Imamoglu 2019. gadā kļuva par Stambulas mēru, uzvarot Erdogana atbalstīto kandidātu. Vēlāk viņš tika izvirzīts par opozīcijā esošās Republikāniskās tautas partijas (CHP) prezidenta amata kandidātu.
Viņa aizturēšana 2025. gada 19. martā saistībā ar virkni apsūdzību korupcijā izraisīja ielu protestus. Šīs apsūdzības tika plaši uzskatītas par vāji maskētu mēģinājumu atbrīvoties no Erdogana ietekmīgākā politiskā sāncenša. Naktī pirms viņa aizturēšanas Stambulas Universitāte anulēja viņa augstākās izglītības diplomu, apgalvojot, ka tas esot iegūts nelikumīgi. Pāris stundas vēlāk policija ielauzās viņa mājā un aizturēja viņu.
Tiesas prāva par viņa akadēmisko grādu sākās pagājušā gada septembrī. Imamoglu tiesā sacīja, ka 18 gadu vecumā viņš tika uzņemts universitātē Ziemeļkiprā, ko atzīst tikai Ankara, un vēlāk turpināja studijas Stambulas Universitātē. Viņš uzsvēra, ka studijas organizēja atbilstoši visiem Turcijas Augstākās izglītības padomes (YOK) noteikumiem. "Kāds tieši ir mans noziegums šajā gadījumā? Kāda krāpšana?" viņš jautāja.
Imamoglu birojs ir publiskojis viņa uzņēmējdarbības vadības grāda kopiju.