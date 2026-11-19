Tramps varētu apspriest ideju par NATO līguma 5. pantam līdzīgām garantijām Ukrainai, apgalvo viņa znots Kušners
ASV sūtnis Džareds Kušners ceturtdien paziņojis, ka prezidents Donalds Tramps ir atvērts idejai par NATO līguma piektajam pantam līdzīgām garantijām Ukrainai, taču uzsvēra, ka Vašingtonai ir jāaizsargā arī savas intereses.
"No Amerikas viedokļa drošības garantiju piešķiršana, kas līdzinātos piektajam pantam, ir patiešām ļoti, ļoti nozīmīgs solis. Es domāju, ka prezidents Tramps ir atvērts šādai iespējai, taču, protams, tam ir jābūt Amerikas interesēs," preses konferencē pēc Labas gribas koalīcijas valstu līderu sanāksmes Berlīnē paziņoja Kušners.
Viņš piebilda, ka "mums ir izdevies panākt, ka krievi pieņem šo koncepciju, saskaņā ar kuru jebkādas drošības garantijas Ukrainai balstītos uz piekto pantu". Kušners teica, ka tas saskan ar Maskavas nodomu nākotnē, kad šis konflikts būs beidzies, "neiesaistīties vēl vienā karā", lai gan viņš atzina, ka šī nostāja sastopas ar skepticismu.
Kušners norādīja, ka ir svarīgi nodrošināt, lai jebkurš noslēgtais līgums tiktu ievērots un uzraudzīts, paredzot sankcijas par jebkādiem pārkāpumiem. Viņš piebilda, ka šajā jomā vēl ir daudz darāmā.
Labas gribas koalīcijas samitu kopīgi rīkoja Vācijas, Francijas un Lielbritānijas līderi. Tas notika neilgi pēc bezprecedenta trīspusējām sarunām Ķīnā starp Trampu, Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un Ķīnas līderi Sji Dzjiņpinu.