Pirmo reizi ANO Starptautiskā tiesa atzīst kādu valsti par vainīgu genocīdā. Šādi novērtēta Mjanmas rīcība pret rohindžu kopienu
ANO Starptautiskā tiesa (SKT) ceturtdien secinājusi, ka Mjanma 2017. gadā pastrādāja genocīdu pret rohindžiem, un uzdeva šai valstij atļaut cilvēkiem, kuri bēga no vardarbības, atgriezties mājās.
Šī ir pirmā reize, kad ANO augstākā tiesa atzinusi kādu valsti par vainīgu genocīdā. Tiesa izskata arī apsūdzības par genocīdu saistībā ar Gazas konfliktu un karu Ukrainā.
Tiesas priekšsēdētājs Judži Ivasava paziņoja, ka tiesa ar deviņām balsīm pret sešām balsīm pieņēma lēmumu, kurā konstatēts, ka Mjanma ir "izdarījusi genocīdu pret rohindžu kopienu Rakhainas štatā, valsts ziemeļos".
Tiesas 15 tiesnešu kolēģija, kuras sastāvā bija arī Nobela Miera prēmijas laureāte Dienvidāfrikas juriste Navanetema "Navi" Pilaja, noraidīja Mjanmas apgalvojumu, ka 2017. gada militārā kampaņa bija likumīga operācija pret nemierniekiem. Ivasava teica, ka "tiesa atzīst, ka Mjanmas drošības spēki nogalināja tūkstošiem rohindžu civiliedzīvotāju, veica plaša mēroga seksuālās vardarbības aktus, kā arī ārkārtīgi vardarbīgus aktus pret bērniem, un uzbruka bēgošajiem rohindžiem, kad tie mēģināja masveidā aizbēgt".
Rohindžu pārstāvji norādīja, ka šis spriedums oficiāli atzīst viņu kopienas ciešanas. Tiesas sēdes noslēgumā advokāti un rohindžu kopienas pārstāvji, no kuriem daži bija ceļojuši tūkstošiem kilometru, lai piedalītos sprieduma nolasīšanā, apskāva viens otru un raudāja. "Šodien esmu neaprakstāmi sajūsmā, dzirdot spriedumu, kas tika nolasīts sīki un detalizēti. Daudzi no tiem brīžiem un gadījumiem, kurus tiesneši patiešām izskatīja sīki, patiešām apstiprina to pieredzi, kāda ir rohindžu tautai," teica rohindžu tiesību aktīviste Jasmina Ullaha, kura bija klāt sprieduma nolasīšanā. Mjanmas delegācija Hāgā un Mjanmas valdība uzreiz nekomentēja tiesas spriedumu.
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Tiesa arī piesprieda Mjanmai apņemties atļaut rohindžiem "droši, brīvprātīgi un cieņpilni atgriezties savā dzīvesvietā". Tā piesprieda Mjanmai izmeklēt, saukt pie atbildības un sodīt personas, kuras atzītas par vainīgām genocīda izdarīšanā, kā arī izmaksāt kompensāciju rohindžiem. Summas tiks noteiktas turpmākās tiesas procedūrās.
Mjanmas opozīcijas grupu apvienība paziņoja, ka "cīņa par taisnīgumu turpināsies un šis spriedums tagad ir jāizpilda", un aicināja starptautisko sabiedrību nodrošināt tā pilnīgu īstenošanu.
SKT lēmumi ir galīgi un juridiski saistoši, taču tās rīcībā nav līdzekļu, kā piespiest tos ievērot. Tiesa var tikai ziņot par neievērošanu ANO Drošības padomei. ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs nosauca šo spriedumu par "starptautiskās taisnīguma apliecinājumu un atkārtotu apstiprinājumu, ka šādu šausmīgu nodarījumu nesodāmība nedrīkst palikt nepamanīta".
Neilgi pēc sprieduma nolasīšanas Lielbritānijas ārlietu ministrs Eds Milibends paziņoja, ka valdība izraida Mjanmas aizsardzības atašeju no Lielbritānijas un "steidzami aicina sasaukt ANO Drošības padomes sēdi, lai apspriestu šo spriedumu".
2017. gada augustā Mjanmas armija Rahainas pavalstī sāka kampaņu pret rohindžu nemierniekiem, atbildot uz nemiernieku grupējuma uzbrukumu. Kampaņa bija ļoti vardarbīga, notika masveida izvarošanas un slepkavības, kā arī tika nodedzinātas tūkstošiem māju. Tiesa norādīja, ka pierādījumi liecina, ka Mjanmas bruņotie spēki nogalināja aptuveni 10 000 rohindžu.
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Saskaņā ar 1948. gada konvenciju, lai konstatētu, ka ir noticis genocīds, tiesai bija jākonstatē, ka pastāvēja nolūks iznīcināt rohindžus "pilnībā vai daļēji".
Aptuveni 1,2 miljoni rohindžu bēgļu šobrīd dzīvo Bangladešā, galvenokārt sliktos apstākļos pārpildītās nometnēs Koksbazaras rajonā.