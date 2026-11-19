Trampu pieķer "snauduļojam" Sji runas laikā
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien izpelnījies zobgalības pēc tam, kad atkal izskatījies iesnaudies Ķīnā notikušās tikšanās laikā ar pasaules līderiem. Kamera pieķērusi Trampu ilgstoši ar acīm ciet Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības organizācijas (APEC) sanāksmē, kad Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins runāja par brīvas un atvērtas tirdzniecības nozīmi.
The Chinese photographer humiliates Trump in front of world leaders.. !.🤣 During the APEC summit, while the other leaders were giving their speeches, Trump dozed off — so the Chinese photographer decided to display his picture on the big screen in the hall. https://t.co/Kooff4Zjy4— Iran War Updates (@IranWar_tv) November 19, 2026
Sji runas laikā kamera pievērsās 80 gadus vecajam ASV prezidentam, kurš vismaz desmit sekundes sēdēja aizvērtām acīm. Pēc tam kamera parādīja Kanādas premjerministru Marku Kārniju, kurš uzmanīgi klausījās un konspektēja dzirdēto.
Iespējams, Trampa nogurumu izraisījusi laika joslu maiņa, jo incidents notika tikai divas dienas pēc viņa ierašanās Āzijā. Tomēr šī nav pirmā reize, kad prezidents pieķerts šķietami snaužam svarīgu pasākumu laikā. Baltā nama amatpersonas un pats Tramps mēdz apgalvot, ka brīžos, kad viņš ilgstoši redzams ar aizvērtām acīm, patiesībā viņš vienkārši “mirkšķinot”.
Tomēr prezidenta kritiķus šādi skaidrojumi, šķiet, nepārliecina. Sociālajos tīklos viņi pārmeta Trampam, ka, aizmiegot nozīmīgā pasaules līderu sanāksmē, viņš apkaunojis savu valsti, vēsta “Independent”. “Apkaunojoši, taču šādi pasaule ir drošāka,” ironizēja pazīstamais Trampa kritiķis Džordžs Konvejs. Arī Kalifornijas gubernatora un potenciālā demokrātu nominācijas kandidāta 2028. gada ASV prezidenta vēlēšanās Gevina Ņūsoma preses dienests izmantoja šo epizodi, lai kritizētu Trampu: “Visa pasaule par viņu smejas.” Savukārt pasaulslavenās komiķu grupas “Monty Python” dalībnieks, aktieris Džons Klīzs ironizēja: “Varbūt tā nemaz nebija īpaši svarīga sanāksme?”
Baltā nama komunikācijas direktors Stīvens Čungs ceturtdien reaģēja uz mediju apgalvojumiem par aizmigušo Trampu, tos nosaucot par “viltus ziņām”. “Viltus ziņas! Prezidents Tramps skatījās dokumentos, kas atradās viņa priekšā, kamēr runātājs uzstājās. Var skaidri redzēt, kā viņa acis kustas no vienas puses uz otru,” viņš apgalvoja. “Tieši tāpēc cilvēki tik ļoti nicina medijus. Viņi nepārtraukti melo.”
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Tramps, kurš pie katras iespējas ļoti mīl iedzelt savam priekštecim Džo Baidenam, viņu dēvējot arī par “Miegaino Džo”, pats daudzreiz apsūdzēts par aizmigšanu darba laikā, taču gan viņš pats, gan Baltais nams šādus apgalvojumus vienmēr noraidījuši. Šogad vien bijuši vairāki gadījumi, kad Tramps svarīgu sanāksmju vai pasākumu laikā ilgstoši sēdējis acīm ciet. Janvārī viņš tika nofotografēts ar aizvērtām acīm Ovālajā kabinetā notikušā pasākumā mazu meiteņu klātbūtnē, kurā tika atzīmēta likuma “Whole Milk for Healthy Kids Act” pieņemšana. Februārī Tramps piedalījās paša izveidotās “Miera padomes” sanāksmē, kurā viņš tika pamanīts sēžam ar aizvērtām acīm, kamēr viņa uzaicinātie runātāji uzstājās ar uzrunām. Maijā prezidents izskatījās snauduļojam Piemiņas dienas pasākumā, kā arī NBA finālsērijas trešās spēles laikā, izraisot Ņujorkas “Knicks” līdzjutēju neapmierinātību.
DONALD TRUMP HAS FALLEN ASLEEP AT THE NBA FINALS IN MADISON SQUARE GARDEN. https://t.co/rFrW6c4cME— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 9, 2026
Vasarā viņu vainoja aizmigšanā UFC 250 dzimšanas dienas svinībās un Baltā nama korespondentu asociācijas vakariņās, kā arī sava tuvā sabiedrotā, Dienvidkarolīnas senatora Lindsija Greiema bērēs. Viņam pārmesta iesnaušanos brīdī, kad tika nolasīti 2001. gada 11. septembra teroraktos bojāgājušo vārdi. Tomēr Baltais nams uzstāja, ka prezidents “klausījās ar cieņu”.
Jaungadā publicētajā intervijā laikrakstam “The Wall Street Journal” Tramps noraidīja pārmetumus par aizmigšanu publiskos pasākumos. “Es vienkārši aizveru acis. Tas ir ļoti relaksējoši. Dažreiz viņi mani nofotografē brīdī, kad mirkšķinu acis, un tieši šo mirkli arī noķer,” stāstīja Tramps.