Krievijā arestē ārstu par morgā atdzīvojušās pacientes nonāvēšanu
Krievijas pilsētā Severodvinskā aizturēts ārsts, kuru apsūdz sirmgalves nogalināšanā pēc tam, kad viņa morgā sāka izrādīt dzīvības pazīmes.
29 gadus vecais ārsts tiek 73 gadus vecas pacientes slepkavībā, vēsta vietējie mediji. Saskaņā ar izmeklēšanas informāciju 2025. gada 17. decembrī sirmgalvei apstājās sirds. Reanimatologs Oļegs G. centās viņu glābt, taču vēlāk konstatēja viņas nāvi.
Sievietes ķermenis tika nogādāts morgā, kur pēc aptuveni divām stundām sanitārs pamanīja, ka paciente izrāda dzīvības pazīmes, un par to nekavējoties informēja ārstu. Reanimatologs morgā pārbaudīja sievietes pulsu un, kā apgalvo izmeklētāji, nolēma slēpt savu kļūdu ar anestēzijas līdzekli propofolu, kura deva izrādījās nāvējoša.
Pret ārstu sākts kriminālprocess par bezpalīdzīgā stāvoklī esošas personas slepkavību. “Telegram” kanāls “112”, vēsta, ka aizturētais ārsts medicīnas jomā strādā kopš 2021. gada, bet 2023. gadā viņš pabeidza rezidentūru anestezioloģijā un reanimatoloģijā. Slimnīcas tīmekļvietnē joprojām esot atrodama informācija par viņa profesionālo darbību.
Reanimatologa advokāts paziņojis, ka viņa aizstāvamais savu vainu neatzīst un apgalvo, ka rīkojies atbilstoši medicīniskajiem protokoliem.
Propofols ir spēcīgs anestēzijas līdzeklis, ko izmanto pacientu iemidzināšanai medicīnisku procedūru laikā. Šis medikamentam bija izšķiroša nozīme arī “popa karaļa” Maikla Džeksona nāvē. Viņš nomira 2009. gada 25. jūnijā 50 gadu vecumā pēc propofola un citu nomierinošu līdzekļu pārdozēšanas. Medikamentus dziedātājam ievadīja viņa personīgais ārsts Konrāds Marejs, cenšoties palīdzēt Džeksonam tikt galā ar bezmiegu. Vēlāk ārstu atzina par vainīgu nonāvēšanā aiz neuzmanības un piesprieda viņam četru gadu cietumsodu.