Krievijas dronu uzbrukumā cietusi Kijivas katedrāle un ārvalstu vēstniecības
Krievijas triecienā Kijivā cietusi Volodimira katedrāle un ārvalstu vēstniecības, ceturtdien paziņojis Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko.
Russia is committing genocide in full view of the world. ❗️In broad daylight, a Russian drone struck historic Vozdvyzhenka in the heart of Kyiv, killing one person and injuring five. The attack damaged St. Volodymyr’s Cathedral, a national heritage site, and a foreign embassy. The strike also hit near the Embassy of the Netherlands, while drone debris fell on the grounds of Ukraine’s Foreign Ministry. This is systematic terror against civilians. 👉 According to the UN, Russian attacks killed more Ukrainian civilians in the first 10 months of 2026 than in all of 2025. October alone saw 372 killed and 1,981 injured. Statements of concern are no longer enough. The world must act.— Dmytro Lubinets (@lubinetzs) November 19, 2026
Volodimira katedrālei, kas ir Ukrainas Pareizticīgās baznīcas galvenais dievnams, izsisti logi, paziņoja Kličko. Viņš piebilda, ka sabojātas arī vairāk nekā desmit automašīnu.
Kijivas mērs arī paziņoja, ka Krievijas uzbrukumā ceturtdienas pēcpusdienā galvaspilsētā nogalināts vismaz viens cilvēks un pieci cilvēki ievainoti. Vienā no Kijivas rajoniem bezpilota lidaparāta atlūzas uzkrita uz astoņstāvu ēkas jumta.
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņoja, ka Krievijas dronu atlūzas nogāzās Ārlietu ministrijas ēkas teritorijā. Cietušas arī vairāku ārvalstu vēstniecības. Nīderlandes ārlietu ministrs apstiprināja, ka Nīderlandes diplomātiskās pārstāvniecības ēka guvusi nelielus bojājumus.
Kyiv is under a Russian drone attack today. The air raid alerts are non-stop. St Volodymyr's Cathedral, Foreign Ministry, embassy buildings, residential buildings damaged. One person killed, four more injured. https://t.co/2kb7PVbgAY— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 19, 2026