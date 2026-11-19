Princis Harijs paziņo par gatavību atkal ņemt rokās ieročus, ja būtu jācīnās pret Krieviju
Lielbritānijas princis Harijs intervijā laikrakstam "The Telegraph" pauda gatavību atgriezties armijā, lai cīnītos pret Krieviju, ja rastos tāda situācija.
"Es domāju, ka visai pasaulei ir daudz ko mācīties no Ukrainas," laikrakstam sacīja Harijs. Intervija ar viņu tika ierakstīta nedēļas nogalē Ļvivā un publicēta šodien. "Ja man lūgtu atkal pieteikties, ja tāda nepieciešamība rastos, tad es 100% būšu klāt, lai kopā ar saviem veterāniem un militārpersonām kalpotu savai valstij," uzsvēra princis.
Harijs, bijušais Lielbritānijas armijas virsnieks un karaļa Čārlza III jaunākais dēls, kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā jau ceturto reizi apmeklēja Ukrainu, lai tiktos ar ievainotiem veterāniem un mediķiem. Princis ir arī veterānu sporta spēļu "Invictus Games" dibinātājs, un Ļvivā viņš tikās ar sportistiem, kuri cer pārstāvēt Ukrainu nākamā gada sacensībās Lielbritānijas pilsētā Birmingemā.
"Tikai tāpēc, ka uz mums nelido droni, lodes un raķetes, tas nenozīmē, ka mēs neesam karā," norādīja Harijs. "Esmu pilnīgi pārliecināts, ka Eiropai ir vienota fronte, un būtu lieliski, ja arī no Amerikas puses būtu lielāks atbalsts," viņš piebilda.
Tiekoties ar ievainotajiem veterāniem un mediķiem, kas specializējas kara traumās, Harijs pauda pārliecību, ka Ukraina uzvarēs karā. Viņš atkārtoja šo viedokli arī "The Telegraph" podkastā "Ukraine: The Latest", uzsverot, ka "Ukraina uzvar" un "nav nekāda scenārija, kurā Krievija gūtu kādus turpmākus panākumus".
Princis Harijs, viņa sieva Megana un viņu bērni šogad atgriezās Lielbritānijā vairāk nekā sešus gadus pēc pārcelšanās uz ASV Kalifornijas štatu.
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