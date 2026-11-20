"Cilvēki ir gatavi iziet ielās!" Krievijas kara atbalstītājs brīdina par bīstamu situāciju okupētajā Doneckā
Okupētajā Doneckā pieaug iedzīvotāju dusmas par apkures un elektrības trūkumu. Prokremlisks militārais blogeris brīdina, ka cilvēki ir gatavi protestiem, kuru apspiešana varētu izraisīt neapmierinātību pat Krievijas armijas rindās.
Krievijas okupētajā Doneckā nav apkures un elektrības, vecāka gadagājuma cilvēki salst un slimo, bet iedzīvotāji ir gatavi iziet ielās, lai pieprasītu atbildību no varasiestādēm. Par to raksta Krievijas karu atbalstošais blogeris Andrejs Malahovs, kurš pazīstams ar segvārdu "DroN". Viņa ieraksts plaši izplatījies "Telegram" kanālos.
Pēc Malahova teiktā, pilsētā pieaug dusmas pret Krievijas okupācijas administrāciju, kas nav pienācīgi sagatavojusi Donecku ziemai un nav spējusi nodrošināt energosistēmas aizsardzību.
Blogeris brīdina, ka iespējamos protestus, visticamāk, apspiestu Krievijas Nacionālā gvarde jeb "Rosgvardija". Tomēr šāda rīcība varētu izraisīt vēl plašāku neapmierinātību, tostarp Krievijas karavīru vidū, kuru tuvinieki dzīvo Doneckā.
"Brālīt, es darba dēļ ļoti daudz runāju ar parastiem cilvēkiem... Viss ir ļoti slikti. Apkures nav, elektrības nav, vecāka gadagājuma cilvēki jau tagad burtiski salst un slimo. Bet mūsu apstākļos cilvēkiem pēc 60 gadu vecuma plaušu karsonis var nozīmēt nāves spriedumu. Slimo arī mazi bērni," raksta Malahovs.
Pēc viņa teiktā, iedzīvotāji vēlas saņemt atbildes no tiem, kuri ir atbildīgi par izgāšanos, gatavojoties ziemai un aizsargājot pilsētas energosistēmu.
"Cilvēki grib saprast, ko viņi ir izdarījuši nepareizi un kāpēc viņus iznīcina tie, kuriem teorētiski vajadzētu viņus aizsargāt un par viņiem rūpēties. Un cilvēki ir gatavi ar šiem jautājumiem iziet ielās. Visas šīs padomju laiku vecmāmiņas un vectētiņi, mātes ar maziem bērniem," turpina blogeris.
Malahovs nešaubās, kā varētu beigties šādi protesti. Viņaprāt, ierastos "Rosgvardijas" vienības, kas protestētājus nežēlīgi piekautu un izdzenātu, bet cilvēkus, kurus pasludinātu par nekārtību organizatoriem, ieslodzītu cietumā.
Tomēr blogeri visvairāk satrauc tas, kas varētu notikt pēc tam. Viņš apraksta iespējamu situāciju, kurā Krievijas karavīrs, kurš tikko piedalījies kārtējā Ukrainas ciema ieņemšanā, saņemtu ziņu no savas mātes Doneckā.
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"Tagad iedomājies parastu kājnieku Vasju, kurš tikko piedalījies kārtējā ciema šturmēšanā un lasa ziņu no savas vecās mātes: 'Dēliņ, es nosalu, saslimu, izgāju pajautāt varasiestādēm, kāpēc tā notiek, bet mani par to smagi piekāva, un tagad esmu slimnīcā...'"
"Pēc tam ierindnieks Vasja ar ieroci patvaļīgi pametīs savu vienību un dosies uz Donecku. Un tad sāksies tādas nekārtības, ka visiem būs šoks," brīdina Malahovs.
Par nopietnām problēmām ar ūdensapgādi un elektroenerģiju Doneckā ziņots jau iepriekš. Novembra sākumā bijušais pašpasludinātās "Doneckas Tautas Republikas" deputāts Maksims Davidovs intervijā Denisam Kazanskim pilsētā notiekošo nodēvēja par "sociālu eksperimentu" ar iedzīvotājiem.
Neilgi pēc šīs intervijas Davidovu aizturēja Krievijas specdienesti.