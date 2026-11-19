Putins maina nostāju par Eiropas iesaisti Ukrainas miera sarunās, taču izvirza neparastu nosacījumu
Krievijas diktators Vladimirs Putins paziņojis, ka Kremlis ir gatavs iekļaut Eiropas pārstāvjus sarunās par Ukrainu, taču vispirms viņiem esot jāapmeklē Maskava un jāapspriež savi priekšlikumi.
"Mēs vienojāmies, ka Ukrainas drošība ir jāiekļauj Eiropas drošības sistēmā. Taču būtu dīvaini apspriest Eiropas drošību bez Eiropas. Tāpēc mēs piekritām [iesaistīt eiropiešus], taču vispirms viņiem jāierodas Maskavā, lai mēs to apspriestu ar viņiem," preses konferencē Šeņdžeņā pēc trīspusējās tikšanās ar Ķīnas un ASV līderiem paziņoja Putins.
Līdz šim Maskava iebilda pret Eiropas pārstāvju līdzdalību trīspusējās sarunās starp Krieviju, Ukrainu un ASV, savukārt ASV puse uzstāja, lai eiropieši piedalītos jau nākamajā tikšanās reizē.
Sarunās Abū Dabī Lielbritānijas, Vācijas un Francijas, kā arī Itālijas un Eiropas Komisijas (EK) pārstāvji tikās ar Ukrainas un ASV delegācijām, bet oficiāli viņi trīspusējās sarunās nepiedalījās, un Krievijas delegācijas vadītājs Vladimirs Medinskis toreiz viņus nosauca par tūristiem.