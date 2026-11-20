Eiropas Savienība aicina ģimenes gatavoties krīzei, taču daudzi Latvijā un Baltijā to nevar atļauties
Jaunajās Eiropas Savienības rekomendācijās iedzīvotāji aicināti būt gataviem ārkārtas situācijās pirmās 72 stundas iztikt pašu spēkiem.
ES komisāre Hadža Lahbiba norādījusi, ka šāds sagatavotības periods ir starptautiski pieņemts standarts. Tomēr Latvijā veiktā aptauja atklāj, ka tikai 8% iedzīvotāju jūtas gatavi ārkārtas situācijām, ziņo "Euronews".
Pārtikas un ūdens krājumi, skaidra nauda, ārkārtas gadījumiem sagatavota evakuācijas soma ar dokumentiem un medikamentiem, kā arī evakuācijas plāns. Tikpat svarīgas ir praktiskas iemaņas, piemēram, prasme pagatavot ēdienu bez elektrības un sniegt pirmo palīdzību.
Tieši šādi Eiropas Komisijas jaunās rekomendācijas par rīcību krīzes situācijās iesaka iedzīvotājiem parūpēties par sevi pirmajās 72 stundās, ja kiberuzbrukumu vai dronu uzbrukumu dēļ tiek paralizēta kritiski svarīgā infrastruktūra vai dabas katastrofas traucē transporta un sakaru tīklu darbību.
Tomēr pašlaik tikai retais ir gatavs pēkšņai krīzei. Saskaņā ar Latvijas Universitātes 2026. gada Baltijas valstu iedzīvotāju individuālās gatavības krīzēm barometru, kura ietvaros aptaujāti iedzīvotāji desmit Eiropas pilsētās astoņās ES ziemeļu un austrumu dalībvalstīs, kā arī Islandē un Norvēģijā, tikai 8% aptaujāto uzskata, ka ir pietiekami vai pilnībā gatavi krīzes situācijām. Vēl 44% plāno uzlabot savu gatavību tuvāko sešu mēnešu laikā.
Cik gatavi esam krīzei?
Spēja pirmajās 72 krīzes stundās iztikt pašu spēkiem ir ārkārtīgi svarīga. Kā izdevumam "Euronews" skaidroja ES komisāre līdztiesības, gatavības un krīžu pārvaldības jautājumos Hadža Lahbiba, "tas samazina slodzi uz neatliekamās palīdzības dienestiem un ļauj tiem koncentrēties uz cilvēkiem, kuriem palīdzība nepieciešama visvairāk".
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Tomēr Baltijas valstu iedzīvotāju individuālās gatavības krīzēm barometra dati liecina, ka vismaz puse iedzīvotāju katrā no pētījumā iekļautajām pilsētām šobrīd nejūtas gatavi krīzes situācijām. Pētījuma vadītāju, profesori Ievu Birku, tas nepārsteidz. Viņu drīzāk izbrīna tas, ka situācija nemainās.
"Par gatavību krīzēm vēl nekad nav runāts tik daudz kā tagad. Ir pieejami valsts izstrādāti informatīvie bukleti, Eiropas Savienības rekomendācijas, un šī tēma pastāvīgi tiek apspriesta plašsaziņas līdzekļos. Tomēr mājsaimniecību faktiskā gatavība nepieciešamo krājumu un aprīkojuma ziņā neuzlabojas," skaidro Birka.
Visās pētījumā iekļautajās pilsētās tikai 31% iedzīvotāju mājās ir pietiekami daudz dzeramā ūdens, lai iztiktu vismaz 72 stundas, savukārt darbavietās šis rādītājs ir vēl zemāks – 25%. Puse aptaujāto uzskata, ka viņiem ir pietiekami daudz skaidras naudas, bet 71% ir pārliecināti, ka pārtikas krājumu pietiktu. Lai gan 73% iedzīvotāju ir pirmās palīdzības aptieciņa, tikai 38% ir ar baterijām darbināms AM/FM radiouztvērējs.
Kā skaidro Birka, atšķirības starp pilsētām lielā mērā ir saistītas ar to, cik reālus un tuvus iedzīvotāji uztver iespējama uzbrukuma draudus. Viļņa ir vienīgā no pētījumā iekļautajām galvaspilsētām, kur krīzei negatavo iedzīvotāji ir mazākumā, jo 67% aptaujāto iespējamu uzbrukumu uzskata par nopietnu apdraudējumu. Tomēr, kā uzsver pētniece, "tas, ka cilvēki apzinās draudu tuvumu, vēl nenozīmē, ka viņi ir sagādājuši visu nepieciešamo". "Pat Viļņā tikai aptuveni ceturtajai daļai aptaujāto bija dzeramā ūdens krājumi trim dienām," piebilda Birka.
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Daudzi nevar atļauties sagatavoties krīzei
"Gatavībai krīzes situācijām nav obligāti jābūt dārgai," norādīja Lahbiba, uzsverot, ka pat vienkārši pasākumi, piemēram, ciešas saites ar apkārtējiem cilvēkiem un pirmās nepieciešamības lietu – pārtikas, ūdens un kabatas lukturīša – nodrošināšana var būtiski uzlabot situāciju.
Tomēr daudziem iedzīvotājiem pat šāda sagatavošanās ir finansiāli apgrūtinoša. Četru cilvēku ģimenei trim dienām nepieciešami 36 litri ūdens, pārtika ar ilgu uzglabāšanas termiņu, ar baterijām darbināms radiouztvērējs, pirmās palīdzības aptieciņa, medikamenti un skaidra nauda. Kā skaidro Birka, Baltijas valstu galvaspilsētās šādu pirmās nepieciešamības lietu iegāde izmaksā aptuveni 100–150 eiro, savukārt pilnībā nokomplektēts krīzes situāciju komplekts, kurā ietilpst arī guļammaisi un teltis, var maksāt vairāk nekā 300 eiro. Ja pārtrūkst apkures padeve, situācija kļūst vēl sarežģītāka. "Ja mājās nav kamīna, atliek izmantot ģeneratorus vai pārnēsājamās elektrostacijas, kas izmaksā vēl vairākus simtus eiro," piebilda pētniece.
Aptuveni 30% aptaujāto atzina, ka viņiem nepieciešams finansiāls atbalsts, lai sagatavotos krīzes situācijām. "Atbalstam jābūt mērķētam, nevis vienādam visiem," uzsvēra Birka, ierosinot maznodrošinātajām mājsaimniecībām piešķirt kuponus nepieciešamo preču iegādei vai jau nokomplektētus krīzes gadījumiem paredzētus komplektus, kurus varētu izdalīt ar pašvaldību un sociālo dienestu starpniecību.
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Uz jautājumu, vai Eiropas Savienība varētu finansēt iedzīvotāju sagatavošanos krīzēm, Lahbiba atbildēja, ka Eiropas Komisija ir sākusi pētījumu par cilvēku uzvedību, lai labāk izprastu maznodrošināto iedzīvotāju grupu gatavību ārkārtas situācijām. Pētījuma rezultāti gaidāmi nākamgad.
Kad gatavība krīzei ir atkarīga no citiem
Taču problēma nav tikai naudā. Eiropas Invaliditātes foruma 2026. gada ziņojums, kurā izmantoti Apvienoto Nāciju Organizācijas dati, liecina, ka 91% cilvēku ar invaliditāti Eiropā nav individuāla rīcības plāna katastrofas gadījumam, savukārt 43% nespēj evakuēties bez citu palīdzības. Ja ir pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti pielāgotas agrīnās brīdināšanas sistēmas, šis rādītājs samazinās līdz 22%. Tomēr tikai 10% cilvēku ar invaliditāti saņem informāciju par iespējamiem apdraudējumiem sev pieejamā formātā, piemēram, Braila rakstā vai zīmju valodā.
Lai gan pašā aptaujā nav atsevišķu datu par cilvēkiem ar invaliditāti vai tiem, kuri ikdienā ir atkarīgi no palīgierīcēm, Birka uzsver, ka "ir svarīgi atcerēties – šo cilvēku spēja krīzes situācijā parūpēties par sevi ir atkarīga no citiem, tāpēc arī viņu aprūpētājiem jābūt gataviem ārkārtas situācijām".
Eiropas Komisija aicina nodrošināt, lai evakuācija, transports un pagaidu izmitināšanas vietas būtu pieejamas ikvienam, ņemot vērā cilvēku atšķirīgās vajadzības. Turklāt cilvēki ar invaliditāti jāiesaista šo pasākumu plānošanā. Savukārt neatliekamās palīdzības un glābšanas dienestu darbinieki jāapmāca, kā efektīvi sazināties ar cilvēkiem ar dažādām vajadzībām, tās atpazīt un sniegt atbilstošu palīdzību.
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Birka uzskata, ka šiem pasākumiem jābūt iekļautiem valsts un pašvaldību ārkārtas situāciju rīcības plānos, nevis jāpaliek tikai kā "neobligātam papildinājumam". Viņa iesaka izstrādāt individuālus rīcības plānus ārkārtas situācijām un veidot savstarpējā atbalsta tīklus, kā arī ieviest brīvprātīgus reģistrus cilvēkiem, kuriem krīzes laikā varētu būt nepieciešama palīdzība. Tāpat jāparedz rezerves elektroapgāde medicīniskajām iekārtām un palīgierīcēm un jānodrošina cilvēkiem ar invaliditāti pieejama evakuācija.
Gatavībai krīzei ir arī psiholoģiskā puse
Citiem iedzīvotājiem galvenais šķērslis ir psiholoģisks. Viļņā, kur cilvēki iespējamos draudus izjūt īpaši asi, 42% aptaujāto atzīst, ka lielākais šķērslis, kas kavē gatavošanos krīzei, ir psiholoģiskas grūtības pat domāt par šādu situāciju.
Ar papildu bukletu izdalīšanu šo plaisu neizdosies mazināt," norādīja Birka, uzsverot, ka ar plašāku iedzīvotāju informēšanu par gatavību krīzēm vien nepietiks. "Cilvēki vēlas skaidrāku apliecinājumu no valdības, ka pastāv konkrēts rīcības plāns, ka krīzes situācijas tiks kontrolētas un ka tad, ja iedzīvotāji būs paveikuši savu daļu sagatavošanās darbu, arī valsts, civilās aizsardzības sistēma, operatīvie dienesti un armija būs gatavi izpildīt savus uzdevumus."
Pēc pētnieces domām, izšķiroša nozīme ir praktiskam atbalstam. Tas nozīmē konkrētus rīcības plānus un iedzīvotāju izpratnes veicināšanu par to, kā rīkoties krīzes situācijā tieši savā apkaimē. Arī informācijas pasniegšanas veids jāpielāgo dažādām auditorijām – jaunākajām paaudzēm piemērotāki būtu īsi videoklipi, savukārt vecāka gadagājuma cilvēkiem – drukāti informatīvie materiāli.
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Vienādi ieteikumi, bet atšķirīga gatavība
Eiropas Komisijas rekomendācijām ir ieteikuma raksturs, un tās nav juridiski saistošas. "Dalībvalstis bija iesaistītas visos rekomendāciju izstrādes posmos," skaidroja Lahbiba. "Tomēr Eiropas Savienība nevar garantēt, ka visu valstu iedzīvotāji būs vienlīdz labi sagatavoti krīzēm. Tā ir katras dalībvalsts atbildība."
Tas nozīmē, ka Eiropas iedzīvotāju gatavība ārkārtas situācijām var būtiski atšķirties un jau pastāvošā plaisa starp dalībvalstīm var vēl vairāk palielināties. Birka uzskata, ka sistemātiska situācijas uzraudzība un progresa salīdzināšana dažādās valstīs ilgākā laika posmā ļautu novērtēt, cik nopietni valstu valdības uztver ES rekomendācijas.
Pētījuma vadītāja aicina Eiropas Savienību izstrādāt vienotus gatavības novērtēšanas rādītājus un regulāri veikt savstarpēji salīdzināmas iedzīvotāju aptaujas, nosakot skaidrus un izmērāmus mērķus. Piemēram, būtu jāseko līdzi tam, cik daudzām mājsaimniecībām ir dzeramā ūdens krājumi vismaz trim dienām.
"Vienoti novērtēšanas un ziņošanas standarti ļautu skaidri redzēt panākto progresu un radītu veselīgu spiedienu uz valstīm uzlabot iedzīvotāju gatavību krīzēm," uzskata Birka.