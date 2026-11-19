Zelenskis devis pavēli pilnībā iznīcināt Krimas tiltu, apgalvo avots Ukrainas prezidenta birojā
Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska birojam pietuvināts avots apgalvo, ka valsts vadība devusi rīkojumu pilnībā iznīcināt Krimas tilta dzelzceļa daļu.
"Krimas tilta dzelzceļa daļai triecieni vēl turpināsies. Ir dots rīkojums pilnībā apturēt šīs būves darbību un panākt, lai tās atjaunošana līdz kara beigām nebūtu iespējama," vēsta Ukrainas prezidenta birojam pietuvinātais "Telegram" kanāls "Ukraine context".
Uzdevums esot ne tikai apturēt satiksmi, bet arī nodarīt tik lielus bojājumus, lai tiltu nebūtu iespējams atjaunot līdz kara beigām.
Tikmēr naktī uz 19. novembri Ukrainas Jūras spēku krasta raķešu kompleksi "Neptun" veikuši triecienus Krimas tiltam, šoreiz mērķējot pa tā dzelzceļa daļu.
Uzbrukumi tiltam pēdējās dienās sekojuši cits citam. Saskaņā ar Ukrainas avotu sniegto informāciju 16. novembrī bezpilota lidaparāti sabojājuši autotransporta tilta laiduma arku, bet naktī uz 17. novembri tā kopā ar daļu brauktuves iebrukusi ūdenī.
Autotransporta kustība pār tiltu esot apturēta, un, pēc atsevišķu analītiķu vērtējuma, bojājumi varētu būt tik nopietni, ka tilta atjaunošana līdz kara beigām nebūs iespējama.
Savukārt 19. novembra triecienos raķetes trāpījušas tilta arkas un dzelzceļa sliežu apkārtnē, kā rezultātā apturēta vilcienu satiksme.
"Mērķis ir sasniegts, satiksme pār tiltu ir slēgta. Dzelzceļa sliežu ceļš ir bojāts," paziņojis Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs.
Precīzs nodarīto postījumu apmērs vēl tiek noskaidrots. Arī Krievijas Transporta ministrija apstiprinājusi vilcienu kustības apturēšanu, norādot, ka cietušo nav un speciālisti novērtē bojājumus.
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Putins pie "Kamaz" stūres atklāj Krimas tiltu
Krievijas prezidents Vladimirs Putins otrdien atklājis tiltu, kas savieno Krieviju ar Ukrainai piederošo, taču okupēto Krimas pussalu, pārbraucot pāri tiltam ...
Tas bija jau trešais trieciens Krimas tiltam nedēļas laikā. Spriežot pēc prezidenta birojam pietuvinātā avota apgalvojumiem, tas varētu nebūt pēdējais.
Krimas notikumu monitoringa kanāls "Krimskij veter" ziņo, ka tilta dzelzceļa daļā bijuši vismaz divi trāpījumi, taču dzelzceļa tilta arka pagaidām joprojām atrodas savā vietā.
Ukrainas Aizsardzības ministrija atgādinājusi, ka Krimas tilta dzelzceļa daļa ir 19 kilometrus gara un tajā izmantoti aptuveni 38 000 dzelzceļa gulšņu. Tilta būvniecība Krievijai izmaksājusi 228 miljardus rubļu.
Šim transporta savienojumam ir būtiska militāra nozīme, jo pa dzelzceļu Krievijas armija pārvadā degvielu un munīciju saviem spēkiem Ukrainas dienvidos.
Krimas tiltam tapusi 6000 smaga metāla arka
Arkas garums ir 227 metri, un līdz ar tās uzsliešanu pabeigts tilta, kas savieno Krieviju ar anektēto pussalu, redzamākais posms.
Tikmēr Ukrainas ģenerālštābs nav atturējies arī no ironijas. Ceturtdienas rītā tas publiski "apsveicis" Portugālē esošo Vasko da Gamas tiltu ar Eiropas garākā tilta titula iegūšanu. Līdz šim par Eiropas garāko tiltu tika uzskatīts Krimas tilts.
19. novembrī Krievijas diktators Vladimirs Putins pirmo reizi publiski komentējis triecienus Krimas tiltam. Viņš atzinis, ka tilta autotransporta daļai nodarīti nopietni bojājumi, un solījis atbildi, kas būšot "daudz sāpīgāka" par Ukrainas īstenotajiem uzbrukumiem.