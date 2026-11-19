Putins beidzot pārtrauc klusēšanu par Krimas tiltu un izsaka draudīgu solījumu
Krievijas diktators Vladimirs Putins pirmo reizi komentējis Krimas tilta sabrukumu un solīja eskalāciju, paziņojot, ka Krievija vairs nerisinās sarunas par enerģētikas pamieru.
19. novembrī Krievijas diktators Vladimirs Putins pirmo reizi publiski komentējis triecienus Krimas tiltam. Viņš atzinis, ka tilta autotransporta daļai nodarīti nopietni bojājumi, un solījis atbildi, kas būšot "daudz sāpīgāka" par Ukrainas īstenotajiem uzbrukumiem, vēsta neatkarīgais Krievijas izdevums "Agentstvo".
Putins paziņojis, ka pēc triecieniem Krimas tiltam Krievija atsakās no sarunām gan par savstarpēju uzbrukumu pārtraukšanu enerģētikas infrastruktūrai, gan par triecienu apturēšanu jūrā. Pēc viņa teiktā, iepriekš viņš esot lūdzis Krievijas Drošības padomi izvērtēt šādu vienošanos iespējas.
Krimas tiltu Putins nosaucis par "tikai civiliem mērķiem paredzētu objektu", apgalvojot, ka pa to netiekot pārvadāta ne militārā tehnika, ne munīcija.
"Mēs jau ļoti sen, patiešām sen, es pat biju devis tiešu rīkojumu neizmantot Krimas tiltu ne militārās tehnikas, ne munīcijas pārvadāšanai. Mēs pa šo tiltu pat naftas produktus nepārvadājām," sacījis Putins.
"Taču pēc triecieniem Krimas tiltam mēs vairs nevienosimies. Mēs uz šiem uzbrukumiem atbildēsim. Un es vēlos, lai visi to zinātu. Domāju, ka mūsu atbildes pasākumi, kā jau iepriekš teicu, būs daudz sāpīgāki par to, ko Kijivas režīms nodarīja tiltam," paziņojis Krievijas diktators.
Putins arī atzinis, ka tilta autotransporta daļai nodarīti ļoti nopietni bojājumi, tomēr paudis pārliecību, ka to ar laiku izdosies atjaunot. Savukārt dzelzceļa daļa, pēc viņa teiktā, jau esot atjaunota.
"Mūsdienās, izmantojot precīzos triecienieročus, to nemaz nav tik grūti izdarīt. Jautājums ir par atbildes pasākumiem. Un tie būs," piedraudējis Putins.
Tomēr vairāki Putina apgalvojumi ir pretrunā publiski pieejamajai informācijai. Naktī uz 19. novembri Ukrainas spēki ar raķetēm "Neptun" veica triecienu Krimas tilta dzelzceļa daļai, un arī Krievijas Transporta ministrija apstiprināja vilcienu satiksmes apturēšanu.
Ukrainas Aizsardzības ministrija norāda, ka pa Krimas tilta dzelzceļu tiek pārvadāta degviela un munīcija Krievijas karaspēkam Ukrainas dienvidos.
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Turklāt neatkarīgā Krievijas izdevuma "Vjorstka" avoti Putina administrācijā jau pirms nedēļas vēstīja, ka Maskava tuvākajos mēnešos nav ieinteresēta ne pamierā Melnajā jūrā, ne savstarpējā atteikšanās no triecieniem enerģētikas infrastruktūrai.
Tas liecina, ka Krievijas nevēlēšanās vienoties par šādiem ierobežojumiem, bijusi skaidra jau pirms pēdējiem triecieniem Krimas tiltam.