Ukrainas ģenerālštābs atklāj, ka Krimas tilta dzelzceļa sliedes sabojātas ar "Neptun" raķetēm
Naktī uz 19. novembri Ukrainas bruņotie spēki ar raķetēm "Neptun" uzbrukuši Krimas tiltam. Saskaņā ar Ukrainas ģenerālštāba sniegto informāciju triecienā bojāta tilta dzelzceļa infrastruktūra un apturēta satiksme.
Naktī uz 19. novembri Kerčas šauruma apkārtnē nogranduši sprādzieni. Ukrainas Jūras spēku raķešu vienības ar krasta raķešu kompleksiem "Neptun" veikušas triecienu Krimas tiltam, ko Krievija nelikumīgi uzbūvējusi pēc pussalas okupācijas. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs ziņo, ka mērķis sasniegts, tilta dzelzceļa sliedes ir bojātas un satiksme pār tiltu apturēta.
Krimas tiltam ir būtiska nozīme Krievijas okupācijas spēku apgādē Ukrainas dienvidos. Pa to Krievijas armija pārvadā degvielu, munīciju un militāro tehniku. Maskava šo tiltu ilgstoši pasniegusi kā Krimas aneksijas simbolu, vairākkārt apgalvojot, ka tas ir neaizsniedzams, neievainojams un pasargāts no jebkādiem uzbrukumiem.
Ukrainas raķetēm "Neptun" jau ir sava vēsture cīņā pret šādiem Krievijas militārās varenības simboliem. 2022. gada aprīlī ar šāda tipa Ukrainas spārnotajām raķetēm tika nogremdēts Krievijas Melnās jūras flotes flagmanis - raķešu kreiseris "Moskva".
Tagad "Neptun" un citi Ukrainas ieroči tiek izmantoti arī pret Krimas tiltu, kas Krievijai palīdz uzturēt transporta savienojumu ar okupēto pussalu.
Trieciens Kerčas šauruma tiltam ir daļa no Ukrainas bruņoto spēku centieniem vājināt Krievijas armijas apgādes maršrutus. Ukrainas aizsardzības spēki uzbrūk arī citiem pretinieka militārās loģistikas objektiem.
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Ukrainas ģenerālštābs apstiprinājis, ka bojāts arī trīs citu autotransporta tiltu ceļa segums. 15. novembrī triecieni veikti tiltam pār Severskijdonecas upi pie Prišibas Luhanskas apgabalā un tiltam pār Miusas upi Taganrogas apkārtnē Rostovas apgabalā. Savukārt 14. novembrī bojāts tilts pār Miusas limānu pie Lakedemonovkas Rostovas apgabalā.
Šo tiltu bojājumu dēļ Krievijas militārā transporta kolonnām nākas izmantot garākus apkārtceļus, kas savukārt kavē degvielas un munīcijas piegādes frontē.
Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs 19. novembra rītā zīmīgi norādīja uz triecieniem pa Krimas tiltu.
"Ukrainas Bruņotie spēki apsveic Vasko da Gamas tiltu Lisabonā ar kļūšanu par garāko tiltu Eiropā!" teikts Ģenerālštāba paziņojumā.
Šis izteikums ir mājiens uz Krimas tilta bojājumiem. Līdz šim Krimas tilts tika uzskatīts par garāko tiltu Eiropā, taču Ukrainas militārpersonu paziņojums liecina, ka pēc pēdējiem triecieniem tā konstrukcijas varētu būt būtiski izpostītas.