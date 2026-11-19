“Paskat, koferītis!” Kremļa mediji pēc Putina pazemošanas Ķīnā ar lētiem trikiem cenšas pucēt diktatora tēlu
Krievijas diktators Vladimirs Putins, domājams, tik drīz neaizmirsīs apkaunojošo sākumu vizītei Ķīnā, kur viņam bija paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu un ASV prezidentu Donaldu Trampu. Tikmēr Kremļa propagandas kanāli, redzot notiekošo, domājams, ķērušies pie galējām metodēm agresorvalsts vadoņa tēla glābšanai.
Kādā no reportāžām Krievijas propagandas TV kanālā “Rossyia-1” ierastais ārzemju korespondents Jevgēņijs Popovs kopā ar kameras operatoru uzdūrušies Putina delegācijas pārstāvim militārā formastērpā.
“paskat, te nu mēs redzam to pašu slaveno koferīti!” kamerā saka Popovs. Abi ar operatoru tuvojas militāristam, kurš nes minēto koferi un korespondents tad jautā: “Sveiki, vai šis ir tas koferītis, ar kuru tiek pārvaldīti kodolieroči?”
Putin now lacking relevance at the Asian conference, he sends out a man with a suitcase to walk around the hotel to remind everyone that Russia still has nukes - Kremlin media just happens to have the cameras rolling. https://t.co/6VHC2le9Rh— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 18, 2026
Militārists atbild apstiprinoši, pēc kā propagandistu duets vēlreiz pārjautā un saņem atkārtotu apstiprinošu atbildi. Priekškars, tā teikt, aizveras. Sociālo tīklu lietotāji tikmēr norāda, ka “jaunu triku” Kremļa dezinformatoriem, acīmredzot, vairs nav un Putinam grūtākā brīdī jau kuru reizi, kā pie ieraduma, atkal tiek izvilkta ārā “kodolieroču žvadzināšana”, mēģinot diktatoram likt izskatīties svarīgam.
Jau šodien, 19. novembrī, Ķīnas pilsētā Šeņdžeņā tiks aizvadīts vēsturisks ASV, Krievijas un Ķīnas līderu samits, kuru vairāki Krievijas mediji pielīdzinājuši Jaltas konferencei, kurā pēc Otrā pasaules kara "lielais trijnieks" vienojās par pēckara Eiropas kārtību.