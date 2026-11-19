"Dievs, sargi mūs!" Polijas premjers ar dažiem vārdiem liek noprast, ko domā par Trampa un Putina sarokošanos
Polijas amatpersonas paudušas satraukumu par ASV prezidenta Donalda Trampa draudzīgo attieksmi pret Vladimiru Putinu. Īpašu neizpratni izraisījis Trampa lēmums Krievijas prezidentu publiski nodēvēt par savu "draugu".
Polijā asi reaģēts uz ASV un Krievijas prezidentu tikšanos Ķīnā. Savu viedokli izteikuši Polijas premjerministrs Donalds Tusks un ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis.
Tikšanās laikā Tramps nosaucis Putinu par savu "draugu" un paudis pārliecību, ka viņu ilggadējā saziņa nākotnē varētu nest "daudz lielisku lietu".
"Dievs, pasargā mūs no tādiem draugiem!" Tusks komentējis ASV prezidenta izteikumus un viņa optimismu attiecībā uz sarunām ar Krievijas vadību.
Savukārt Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis pirms došanās uz Budapeštu paziņojis, ka Trampa sirsnīgā attieksme pret Putinu viņu tikšanās laikā Ķīnā "rada bažas".
"Tas, kā viņš apskaujas ar Putinu un sauc viņu par draugu, mums rada zināmu satraukumu. Rodas jautājums: ar kuru viņš draudzējas vairāk - ar Putinu vai mūsu prezidentu? Un ko viņš varētu darīt, ja situācija kļūtu kritiska? Kuru draugu viņš izvēlētos?" norādījis Sikorskis.
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Trampa un Putina divpusējās sarunas Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības (APEC) samita gaitā notika pirms trīspusējās ASV, Krievijas un Ķīnas līderu tikšanās.
Tikšanās sākumā Tramps sirsnīgi sveicināja Putinu, turklāt Krievijas diktatoru publiski nodēvēja par savu draugu. Ienākot telpā, ASV prezidents norādīja uz Putinu un jautāja: "Kas tas ir?", pēc mirkļa pats atbildot: "Tas ir mans draugs."
Pēc rokasspiediena Tramps pauda prieku par gaidāmajām sarunām. "Mums jau daudzus gadus ir bijušas lieliskas attiecības. Mēs viens otru pazīstam ļoti ilgi, un es domāju, ka no šīs tikšanās var rasties daudz brīnišķīgu lietu vai vismaz tikt ielikts tām pamats," sacīja ASV prezidents.
Kā ziņots, ceturtdien Šeņdžeņā notiek līdz šim nepieredzēta Trampa, Sji un Putina tikšanās. Sarunās varētu skart valstu tirdzniecības attiecības, mākslīgo intelektu un mikroshēmas, kodolatbruņošanos, kā arī karadarbību Ukrainā un Irānā. Tomēr skaidras darba kārtības trīs līderu samitā vēl nav, un analītiķi būtiskus izrāvienus neparedz.
Sji ierosina atvērt tirgus
Atklājot APEC sanāksmi, Sji aicināja atbalstīt brīvu tirdzniecību un ieguldījumus, kā arī saglabāt piegādes ķēžu stabilitāti. Viņš uzsvēra, ka starptautiskās tirdzniecības sistēmas pamatā jābūt noteikumiem un Pasaules Tirdzniecības organizācijai. „Mums stingri jāatbalsta uz noteikumiem balstīta daudzpusējā tirdzniecības sistēma, kuras centrā ir Pasaules Tirdzniecības organizācija, jāatbalsta brīva un atvērta tirdzniecība un ieguldījumi,” sacīja Sji.
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īnas līderis solīja turpināt ieguldīt rūpniecībā un attīstīt tehnoloģijas, kas, viņaprāt, varētu sniegt labumu arī citām valstīm. Viņš paziņoja, ka Ķīna pazeminās tarifus, plašāk atvērs savu tirgu un iestāsies pret protekcionismu un vienpusējiem ierobežojumiem.
Šie paziņojumi izskanēja pēc tam, kad ASV paziņoja par jauniem ierobežojumiem Ķīnas piekļuvei moderniem mākslīgā intelekta čipiem, tostarp tādiem, ko ražo uzņēmums Nvidia. Pekina paziņojusi, ka uz šiem ierobežojumiem atbildēs.
Putins kritizē Krievijai piemērotās sankcijas
Pēc Sji uzstājās Putins, kurš Rietumu lielvaras nosauca par „bijušajiem hegemoniem” [valstis, kas agrāk noteica pasaules kārtību]. apgalvoja, ka Eiropa piedzīvo „pazemojošu lejupslīdi”, bet sankcijas, kas Krievijai noteiktas pēc iebrukuma Ukrainā, neesot sasniegušas cerēto un Krieviju padarījušas stiprāku.
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Putina teiktais izskanēja laikā, kad Krievijas ekonomiku skar pieaugošs spiediens: 2026. gada budžeta deficīts tiek lēsts 3,2% apmērā no iekšzemes kopprodukta, bet valsts ekonomikas izaugsmi bremzē augstās procentu likmes un kara izmaksas.
„Pieredze liecina, ka tradicionālie ekonomiskās dominances un faktiskās piespiešanas instrumenti lielā mērā ir izsmēluši sevi un zaudējuši lielu daļu savas iebiedējošās ietekmes,” sacīja Putins. Viņš piebilda, ka sankcijas, tarifi un eksporta ierobežojumi varot atturēt, bet nespējot apturēt izaugsmi vai „sagraut konkurentu ekonomiku”.
Putins, kurš 2022. gadā Ukrainā uzsāka pilna mēroga karu, APEC samitā raksturoja pasauli kā nemierīgu, norādot uz globālās ekonomikas sadrumstalotību un pieaugošajiem militāri politiskajiem riskiem. Viņš uzsvēra, ka domstarpības iespējams risināt, „sēžoties pie sarunu galda”, un pauda cerību, ka ceturtdienas tikšanās nesīs „lielu potenciālu labumu”.
Taivāna uzsver, ka turpinās stiprināt savas pašaizsardzības spējas un sadarbību ar demokrātiskajiem partneriem. Pekina autonomo salu uzskata par savu teritoriju, bet Taivānas valdība šo suverenitātes prasību noraida. Ķīna pēdējā laikā pastiprinājusi militāro spiedienu ap salu; šonedēļ Taivāna ziņoja arī par divām Krievijas militārajām lidmašīnām pie savas austrumu piekrastes.