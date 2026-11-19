“Es nezināju, kas viņi ir!” Dānijas vecākā pilsone gadiem glabāja tumšu noslēpumu
Dānijas vecākā iedzīvotāja, 112 gadus vecā Kirstena Švalbe, nonākusi skandāla centrā pēc tam, kad atklātībā nākuši dokumenti par viņas saistību ar nacistu partiju Otrā pasaules kara laikā.
Izrādās, ka sieviete bijusi ne tikai partijas biedre, bet arī ieņēmusi vadošus amatus tās vietējā organizācijā. Pagājušajā mēnesī Švalbe izpelnījās plašu sabiedrības uzmanību, kļūstot par visu laiku vecāko Dānijas iedzīvotāju. Rekorda sasniegšanas brīdī viņa bija nodzīvojusi 112 gadus un 218 dienas. Turklāt Švalbe kopā ar savu 104 gadus veco jaunāko brāli Bertelu jau iepriekš bija kļuvusi pazīstama kā viena no pasaulē vecākajiem brāļu un māsu pāriem.
Tomēr neilgi pēc šī sasnieguma atklātībā nāca nepatīkamas ziņas par sievietes pagātni. Vēsturiski dokumenti liecina, ka 1941. gada augustā, Otrā pasaules kara laikā, Švalbe iestājusies Dānijas Nacionālsociālistiskajā strādnieku partijā, kas bija nacistiskās Vācijas ideoloģijas piekritēja.
Vadīja partijas sieviešu organizāciju
Sākotnēji sieviete noliedza, ka jebkad būtu simpatizējusi nacismam. Intervijā Dānijas medijam “TV Midtvest”, kas tika sniegta divas dienas pēc vēsturiskā vecuma rekorda sasniegšanas, viņa apgalvoja, ka par partijas darbību gandrīz neko neesot zinājusi.
"Es gandrīz nemaz nezināju, kas tā ir, jo politika mani nekad nav interesējusi," sacīja Švalbe. Tomēr jaunatklātie Dānijas Nacionālā arhīva dokumenti liecina par pavisam ko citu. Saskaņā ar vietējo mediju ziņoto Švalbe no 1943. gada augusta līdz 1944. gada jūlijam pildījusi nacistu partijas vietējās nodaļas vadītājas pienākumus Holstebro pilsētā. Viņa vadījusi arī partijas vietējo sieviešu organizāciju.
Tiek ziņots, ka arī viņas nu jau mirušais vīrs ieņēmis vadošu amatu Dānijas nacistu partijā. Šī politiskā organizācija atdarināja Vācijas nacistu partiju, izmantojot svastiku, nacistisko sveicienu un izplatot antisemītiskas idejas. Vācijas okupācijas laikā tā aktīvi sadarbojās ar Trešo reihu.
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"Viņa bija kas vairāk nekā tikai ierindas partijas biedre," norādīja dāņu vēsturnieks Klauss Bundgords Kristensens, kurš izpētījis arhīva dokumentus. Vēsturnieks Švalbi raksturoja kā vienu no tā laika ievērojamākajām nacistu kustības pārstāvēm savā apkaimē.
Interese par sievietes pagātni pastiprinājās pēc nesen izdotās biogrāfijas "Mums vajag kaut ko, par ko pasmieties" ("We Need Something to Laugh About"). Grāmatā, kas veltīta Švalbes neparasti ilgajam mūžam, par viņas nacistisko pagātni nebija minēts ne vārda. Pagājušajā mēnesī par šiem faktiem vēstīja Dānijas laikraksts “Kristeligt Dagblad”, izraisot plašu rezonansi.
Nāve sievieti nesatrauc
Atklājumi pārsteiguši arī grāmatas izdevniecību “Gyldendal” un tās autorus Frederiku Helmsu un Līni Morelu Holmu. Izdevniecība paziņojusi, ka veiks papildu izpēti un turpmākajos biogrāfijas izdevumos iekļaus informāciju par Švalbes līdzdalību nacistu partijā. Iepriekšējās intervijās Švalbe bieži uzsvērusi, ka viņas ilgā mūža noslēpums esot pozitīva attieksme pret dzīvi un spēja priecāties par ikdienu.
"Mani neuztrauc tas, ka drīz nomiršu. Es par to nedomāju. Es reti domāju par nākotni, vienkārši izbaudu labās dienas un savu labo noskaņojumu," sieviete sacījusi intervijā savā 110. dzimšanas dienā, vēsta “Bild”. Savukārt pēc pēdējām publikācijām Švalbes ģimene paziņojusi, ka sirmgalvi mediju uzmanība un atklātībā nonākušās ziņas ir dziļi satriekušas. Tuvinieki atteikušies sniegt plašākus komentārus un aicinājuši sabiedrību respektēt sievietes privātumu.