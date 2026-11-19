Putina naftas tankkuģu sargāšana novedusi Krievijas kara floti līdz bīstamai situācijai
Krievijas karakuģi spiesti arvien ilgāk uzturēties jūrā, lai aizsargātu naftas tankkuģus, kas palīdz Maskavai apiet starptautiskās sankcijas. Pieaugošās slodzes dēļ tiek atlikti kuģu remontdarbi, bet viens no Krievijas karakuģiem nesen pat sadūries ar savu apgādes kuģi.
Krievijas karakuģi tiek ekspluatēti teju līdz pilnīgam nolietojumam, jo tiem arvien ilgāk jāuzturas jūrā, lai aizsargātu novecojušos naftas tankkuģus, kas tiek izmantoti Krievijas naftas eksportam, apejot Rietumu sankcijas. Par to, atsaucoties uz NATO militāro struktūru pārstāvjiem, vēsta britu laikraksts "Daily Mail".
Pašlaik Krievijas Baltijas flote kuģu skaita ziņā gandrīz desmitkārt atpaliek no NATO spēkiem reģionā. Tikmēr alianse turpina paplašināt operācijas Eiropas austrumu flanga aizsardzībai. NATO militārie avoti laikrakstam norādījuši, ka pieaugošā spriedze liek Krievijas karakuģiem arvien ilgāk palikt jūrā, atliekot kritiski svarīgus remontdarbus un tehnisko apkopi.
"Krievija vairs neizskatās pēc īstas globālas jūras lielvaras. Tagad tās kuģi darbojas daudz tuvāk saviem krastiem. Karakuģi tiek ekspluatēti praktiski līdz pilnīgam nolietojumam. Tie jau sen sasnieguši stadiju, kad tiem būtu jāatgriežas ostās, lai veiktu remontu un modernizāciju. Ņemot vērā, cik daudz laika apkalpes pavada jūrā, grūti iedomāties, ka morālais noskaņojums uz Krievijas kuģiem šobrīd būtu augsts," izdevumam sacījis kāds NATO militārais avots.
Saskaņā ar "Daily Mail" sniegto informāciju dažādu NATO valstu militārie spēki jau aizturējuši 13 ar Krievijas "ēnu floti" saistītus tankkuģus. Izdevums uzsver, ka šī flote ir viens no būtiskākajiem Kremļa ienākumu avotiem laikā, kad Krievijas ekonomika kara Ukrainā dēļ saskaras ar arvien lielāku spiedienu.
Lai samazinātu tankkuģu aizturēšanas risku, Maskava cenšas mainīt to maršrutus, novirzot kuģus gar Īrijas rietumu piekrasti un tādējādi izvairoties no Lamanša šķērsošanas.
Savukārt tankkuģus, kas joprojām izmanto šo šauro un intensīvi noslogoto kuģošanas ceļu, tagad pavada Krievijas fregate "Neustrašimij", kas darbojas Ziemeļjūras reģionā.
Pieaugošās slodzes dēļ fregatei nākas veikt arvien riskantākus manevrus atklātā jūrā, lai papildinātu degvielas un citu nepieciešamo krājumu rezerves. Pēc avotu sniegtās informācijas, nesen vienas šādas operācijas laikā Ziemeļjūrā fregate sadūrusies ar Krievijas apgādes tankkuģi.
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Sadursme notikusi apstākļos, kad kuģa apkalpe bijusi pakļauta paaugstinātai darba slodzei. Abi kuģi guvuši nelielus bojājumus.
"Daily Mail" aprakstītā situācija liecina par pieaugošo slodzi Krievijas Jūras spēkiem, kuriem līdztekus militārajiem uzdevumiem jānodrošina arī sankciju apiešanai izmantoto naftas tankkuģu aizsardzība.