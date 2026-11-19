Domāja, ka mežā viņus neviens neredzēs: okupantu karavīri iekrīt ukraiņu slazdā (18+)
Krievijas karavīri mēģināja slepus iekļūt apdzīvotās vietās Zaporižjas apkārtnē, taču nonāca Ukrainas militārā izlūkdienesta specvienības sarīkotā slazdā. Sadursme notikusi mežā, kas izaudzis bijušās Kahovkas ūdenskrātuves dibenā.
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) specvienības "Timura specvienība" sastāvā ietilpstošā bataljona "Bratstvo" karavīri sarīkoja slazdu Krievijas armijas vienībai bijušās Kahovkas ūdenskrātuves teritorijā.
Ukrainas izlūkdienestam bija izdevies noskaidrot, ka Krievijas karavīri izmanto šo maršrutu, lai nemanīti iekļūtu apdzīvotās vietās Zaporižjas apkārtnē. Apsekojot teritoriju, izlūki atraduši Krievijas militārpersonu atstātas mantas un nolēmuši šajā vietā ierīkot slazdu.
Kā redzams Ukrainas militārā izlūkdienesta publicētajā videomateriālā (18+), specvienības karavīri ieņēmuši pozīcijas kārklu un papeļu mežā, kas izaudzis bijušās Kahovkas ūdenskrātuves dibenā pēc Kahovkas hidroelektrostacijas dambja iznīcināšanas 2023. gada jūnijā.
Video redzams, kā Krievijas karavīri pārvietojas pa teritoriju, nenojaušot, ka tikai dažu metru attālumā viņus gaida Ukrainas izlūki.
"Iesim caur mežu, tur mūs neredzēs," savā starpā sarunājās Krievijas karavīri.
Nākamajos kadros redzams, kā viņi pietuvojas Ukrainas specvienības pozīcijām un sākas apšaude. Saskaņā ar Ukrainas izlūkdienesta sniegto informāciju Krievijas karavīri nav atsaukušies aicinājumiem padoties un sadursmē tikuši nogalināti.
Pārmeklējot vairāku kritušo Krievijas karavīru mantas, Ukrainas izlūki ieguvuši sakaru līdzekļus.