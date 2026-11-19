Krievijas diktators Vladimirs Putins.
Pasaulē
Šodien 11:35
Kaut ko tādu viņš noteikti negaidīja - video ar Putinu samitā Ķīnā izraisa ažiotāžu
Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins un ASV prezidents Donalds Tramps kopā ieradās uz Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības organizācijas (APEC) samita svinīgajām vakariņām Šeņdžeņā.
Tikmēr agresorvalsts Krievijas vadītājs Vladimirs Putins tika nosēdināts pie atsevišķa galda. Par to "Telegram" ziņo izdevums "Nexta".
Kamēr ASV un Ķīnas līderi devās uz vakariņām plecu pie pleca, Putins, spriežot pēc publicētajiem kadriem, atradās viesu pirmajā rindā. Aiz viena no klātesošajiem, kuram ir plika galva, skaidri redzama plāksnīte ar uzrakstu "Russia" (Krievija).
Atklājot vakaru, Sji Dzjiņpins teica neitrālu uzrunu, kurā uzsvēra ekonomikas atvērtību, inovāciju nozīmi un praktisko sadarbību - jautājumus, kurus samita dalībnieki plāno apspriest nākamajā dienā.