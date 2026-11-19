Lietuva gatavojas nostiprināt robežu ar Krieviju: plāno izbūvēt žogus un dzeloņstiepļu barjeras
Lietuva izstrādājusi plānu robežas nostiprināšanai ar Krievijas Kaļiņingradas apgabalu, paredzot atsevišķos posmos izbūvēt fiziskus šķēršļus un ieviest papildu drošības pasākumus. Lai ieceri īstenotu, būs nepieciešams papildu finansējums.
Lietuvas Iekšlietu ministrija sagatavojusi plānu valsts robežas nostiprināšanai ar Krievijas Kaļiņingradas apgabalu. Tas paredz atsevišķos robežas posmos uzstādīt fiziskas barjeras, kā arī īstenot citus robežapsardzības pasākumus, vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs LRT, atsaucoties uz iekšlietu ministru Martīnu Katelīnu.
Robežas nostiprināšanas plānu izstrādājis Lietuvas Valsts robežsardzes dienests (VSAT), un ministram to prezentējis dienesta vadītāja pienākumu izpildītājs Donats Škarnulis. Tomēr, kā norādījis Katelīns, piedāvāto risinājumu īstenošanai būs nepieciešami papildu līdzekļi.
"Šie pasākumi ir izstrādāti, taču to īstenošanai mums nepieciešams papildu finansējums. Ceram šos jautājumus atrisināt, jo mums jāstiprina ne tikai robeža ar Baltkrieviju, bet arī ar Kaļiņingradas apgabalu," sacīja ministrs.
Katelīns skaidroja, ka ne visus risinājumus, kas jau izmantoti Lietuvas robežas nostiprināšanai ar Baltkrieviju, iespējams tieši pārņemt uz robežas ar Krieviju. Tas saistīts ar atšķirīgajiem ģeogrāfiskajiem apstākļiem, jo robeža ar Kaļiņingradas apgabalu stiepjas gar Nemunas upi, citām ūdenstilpēm, Kuršu kāpas posmiem, kā arī ietver jūras robežu Baltijas jūrā.
Viens no piedāvātajiem risinājumiem ir fizisku barjeru izbūve, taču, pēc ministra teiktā, tās būtu lietderīgi uzstādīt tikai noteiktos robežas posmos.
"Fizisko barjeru veido tā dēvētais segmentveida žogs, kam kā papildu šķērslis tiek pievienotas dzeloņstieples. Ja tiktu izbūvēta iekšējā barjera, līdzīga tai, kāda ir uz robežas ar Baltkrieviju, tiktu izmantots tāds pats risinājums. Tomēr atsevišķos posmos tas nebūtu lietderīgi, savukārt citviet šādi šķēršļi ir nepieciešami," skaidroja Katelīns.
Jau iepriekš Lietuvas Bruņoto spēku komandieris Raimunds Vaikšnors rosinājis ilgtermiņā apsvērt fizisku šķēršļu izbūvi visneaizsargātākajos robežas posmos ar Krievijas Kaļiņingradas apgabalu.
Tikmēr 16. novembrī Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns paziņoja, ka pastiprinātie robežas drošības pasākumi Kaļiņingradas apgabala tuvumā tiks pagarināti līdz novembra beigām.
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Katelīns iepriekš skaidrojis, ka militārpersonu iesaistīšana robežas apsardzībā ir preventīvs solis. Tas saistīts ar publiski pieejamo informāciju par Krievijā iespējami plānoto mobilizāciju pēc Valsts domes vēlēšanām.
Vienlaikus Lietuvas amatpersonas uzsver, ka apdraudējuma līmenis uz robežas ar Krieviju pašlaik nav paaugstinājies. Robežas nostiprināšana tiek īstenota kā ilgtermiņa drošības pasākums, lai uzlabotu valsts gatavību iespējamiem nākotnes izaicinājumiem.