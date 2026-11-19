VIDEO: Ukrainas spēki ar HIMARS raķetēm Belgorodas apgabalā iznīcina desmitiem Krievijas karavīru
Ukrainas bruņotie spēki veikuši precīzu triecienu Krievijas karavīru koncentrēšanās vietai Belgorodas apgabalā. Saskaņā ar Ukrainas avotu sniegto informāciju uzbrukumā nogalināti desmit un ievainoti vēl 12 Krievijas karavīri.
18. novembrī kļuva zināms, ka Ukrainas bruņotie spēki, kuru vienības izvietotas Harkivas apgabalā, ar ASV ražotajām HIMARS reaktīvajām raķešu sistēmām veikuši triecienu Krievijas armijas pozīcijām Belgorodas apgabalā. Uzbrukuma mērķis bijusi Krievijas karavīru pulcēšanās vieta Babkas viensētā Valujku rajonā.
"Telegram" kanālā "Harkivskij naprjamok" publicētajā videomateriālā redzami divi sprādzieni, kas notikuši pēc HIMARS raķešu trāpījumiem. Kā ziņo Ukrainas avoti, triecienā nogalināti desmit Krievijas karavīri, bet vēl 12 guvuši ievainojumus.
Uzbrukuma vietu, izmantojot ģeolokācijas datus, apstiprinājis arī atklāto avotu izlūkošanas (OSINT) analītiķis Manu, kurš sociālajā tīklā "X" darbojas ar lietotājvārdu @PuenteUribarri. Viņš noteicis, ka trieciens veikts Babkas viensētas apkārtnē Belgorodas apgabalā.
Belgorodas apgabalā atrodas vairāki stratēģiski nozīmīgi Krievijas militārie objekti. To vidū ir Krievijas Gaisa spēku armijas aviācijas bāze netālu no Severnijas ciemata Belgorodas apkārtnē, kur izvietoti helikopteri "Mi-24" un "Mi-8MTV".
Tāpat apgabalā atrodas militārā bāze Soltu ciematā, kur iepriekš bija dislocēts Krievijas armijas 237. tanku pulks.
Belgorodas apgabalā izvietota arī slēgta militārā pilsētiņa, kur atrodas Krievijas Aizsardzības ministrijas 12. galvenās pārvaldes centrālā kodolieroču glabāšanas bāze (militārā vienība Nr. 25624), kā arī Krievijas karaspēka grupējuma "Ziemeļi" komandpunkti.
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Belgorodas apgabals robežojas ar Ukrainu un tiek izmantots Krievijas militāro operāciju nodrošināšanai.