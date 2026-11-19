Pārspēts van Goga rekords! Mākslinieka glezna izsolē pārdota par iespaidīgu summu
Vinsenta van Goga glezna "Ziedošie kastaņi" trešdien "Sotheby’s" izsolē Ņujorkā pārdota par 190,4 miljoniem dolāru, pavēstīja izsoles rīkotāji.
Šis ir otrais dārgākais mākslas darbs "Sotheby’s" izsoļu vēsturē. Rekords pieder Gustava Klimta gleznai "Elizabetes Ledereres portrets", kas pirms gada tika nopirkta par 236,4 miljoniem dolāru.
Līdz šim dārgākā van Goga glezna bija "Augļu dārzs ar cipresēm" - tā tika pārdota 2022. gadā par 117,2 miljoniem dolāru.
Gleznu "Ziedošie kastaņi" van Gogs uzgleznoja 1890. gadā Ovērā pie Uāzas, netālu no Parīzes, kur viņš pavadīja pēdējos divus dzīves mēnešus. Šī glezna bija viena no 12 izsolē piedāvātajiem darbiem no slavenās Blakjē-Arjetas kolekcijas, ko bija izveidojuši argentīniešu mecenāti Karloss Blakjē un viņa sieva Nelli Arjeta.
Pirms izsoles 12 gleznu izstāde bija skatāma Londonā, Parīzē, Taipejā, Honkongā un Ņujorkā, un to apmeklēja teju 30 000 cilvēku.
Izsoļu nams "Sotheby’s" tikai dažas stundas pirms izsoles paziņoja, ka "Ziedošo kastaņu" izsole tomēr var notikt, jo tas bija atrisinājis strīdu starp Blakjē un Arjetas mantiniekiem un Zāmuela Fišera mantiniekiem. Glezna XX gadsimta pirmajā pusē piederēja Fišeram - Vācijas ebrejam un pazīstamam izdevējam.