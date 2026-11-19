Krimas tilts nedēļas laikā piedzīvojis jau trešo uzbrukumu: apturēta vilcienu satiksme
Naktī uz 19. novembri Krimas tilts piedzīvojis jau trešo uzbrukumu pēdējo dienu laikā. Šoreiz trieciens skāris tilta dzelzceļa daļu, bet Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs uz notikušo reaģējis ar zīmīgu paziņojumu.
Naktī no 18. uz 19. novembri uzbrukums veikts Krimas tilta dzelzceļa daļai, kā rezultātā Krievijas varasiestādes apturējušas vilcienu satiksmi. Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs netieši devis mājienu, ka aiz uzbrukuma stāv Ukrainas spēki, vēsta "Ukrainska Pravda".
"Telegram" kanāls "ChTD" ziņojis, ka Ukraina veikusi triecienu Krimas tilta dzelzceļa daļai. Tas esot jau trešais uzbrukums tiltam pēdējo dienu laikā. Iepriekš vietējie "Telegram" kanāli vēstīja par vismaz diviem triecieniem dzelzceļa tiltam, savukārt iepriekšējos uzbrukumos iznīcināts viens no autoceļa posmiem.
Saskaņā ar "Telegram" kanāla "Ukraina365" sniegto informāciju Krimas tilta apkārtnē bijuši dzirdami daudzi sprādzieni. Tāpat ziņots par raķešu lidojumiem un intensīvu Krievijas pretgaisa aizsardzības darbību.
"Spēcīgi sprādzieni Kerčā, tilta apkārtnē. Bijuši divi trāpījumi dzelzceļa tiltam. Pirmie sprādzieni Kerčā sākās plkst. 00:50, kopumā bija 15 līdz 16 sprādzieni," vēsta "Ukraina365".
According to initial reports, the Crimean Bridge has once again been targeted by missiles; Russian media report that missile alerts have been issued in several regions of the Russian Federation. Channels linked to Crimea report two strikes on the railway section of the bridge. https://t.co/66absIwduT— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) November 19, 2026
Krievijas Transporta ministrija ceturtdienas rītā apstiprinājusi, ka vilcienu kustība pār Kerčas šaurumu uz laiku ir apturēta.
"Naktī notikušā bezpilota lidaparātu uzbrukuma rezultātā vilcienu satiksme Krimas tilta dzelzceļa daļā uz laiku ir apturēta," teikts ministrijas paziņojumā.
Tikmēr Kerčas iedzīvotāji ziņojuši, ka tilta otrā arka, pēc visa spriežot, uzbrukumā nav cietusi.
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Uz iespējamo Ukrainas iesaisti triecienā ceturtdienas rītā zīmīgi norādījis arī Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs.
"Ukrainas Bruņotie spēki apsveic Vasko da Gamas tiltu Lisabonā ar kļūšanu par garāko tiltu Eiropā!" teikts Ģenerālštāba paziņojumā.
Šis izteikums ir mājiens uz Krimas tilta bojājumiem. Līdz šim Krimas tilts tika uzskatīts par garāko tiltu Eiropā, taču Ukrainas militārpersonu paziņojums liecina, ka pēc pēdējiem triecieniem tā konstrukcijas varētu būt būtiski izpostītas.
Krimas tilts pēdējās dienās vairākkārt piedzīvojis uzbrukumus. 16. novembra rītā Krievijas ieceltās okupētās Krimas amatpersonas ziņoja par triecienu tiltam, kura dēļ tika ierobežota satiksme.
Savukārt 17. novembra rītā parādījās ziņas, ka pēc otrā uzbrukuma viena no tilta arkām un daļa brauktuves iegāzusies jūrā. Pēc šī trieciena tika apturēta gan automašīnu, gan vilcienu satiksme.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš paziņoja, ka naktī no 16. uz 17. novembri Ukrainas aizsardzības spēki izmantojuši bezpilota lidaparātus "Paļaņica", lai uzbruktu Krimas tilta autoceļa daļai. Savukārt pret dzelzceļa daļu izmantotas raķetes "Neptun", bezpilota lidaparāti "Ruta" un "FP-1", kā arī raķete "Flamingo".
Arī Ukrainas Drošības dienests (SBU) atklājis detaļas par veiksmīgu, vairākos posmos īstenotu speciālo operāciju pret Krimas tiltu, kas izstrādāta sadarbībā ar citām Ukrainas aizsardzības spēku struktūrām.
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Saskaņā ar Ukrainas sniegto informāciju triecienos pilnībā iznīcināta viena no tilta metāla arkām un zem tās esošais autoceļa laidums.
Krievija Krimas pussalu okupēja 2014. gadā un vēlāk nelikumīgi izbūvēja tiltu pāri Kerčas šaurumam, savienojot okupēto teritoriju ar Krieviju. Krimas tiltu veido divas atsevišķas daļas - autoceļš un dzelzceļš.
Ukraina vairākkārt uzsvērusi, ka šis savienojums ir nelikumīgs un uzskatāms par leģitīmu militāru mērķi, jo tiek izmantots Krievijas armijas apgādei.