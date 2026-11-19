“Tas ir mans draugs!” Tramps sirsnīgi sagaida Putinu Ķīnā; abu sarunas ilgst vien 40 minūtes
ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina divpusējā tikšanās Šeņdžeņā, Ķīnā, ilga mazāk nekā stundu, no samita vietas vēsta mediji.
Trampa un Putina divpusējās sarunas Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības (APEC) samita gaitā notika pirms trīspusējās ASV, Krievijas un Ķīnas līderu tikšanās.
Tikšanās sākumā Tramps sirsnīgi sveicināja Putinu, turklāt Krievijas diktatoru publiski nodēvēja par savu draugu. Ienākot telpā, ASV prezidents norādīja uz Putinu un jautāja: "Kas tas ir?", pēc mirkļa pats atbildot: "Tas ir mans draugs."
Pēc rokasspiediena Tramps pauda prieku par gaidāmajām sarunām. "Mums jau daudzus gadus ir bijušas lieliskas attiecības. Mēs viens otru pazīstam ļoti ilgi, un es domāju, ka no šīs tikšanās var rasties daudz brīnišķīgu lietu vai vismaz tikt ielikts tām pamats," sacīja ASV prezidents.
CNN vēsta, ka Trampa un Putina tikšanās ilga aptuveni 40 minūtes. Pēc sarunām līderi medijiem nesniedza paziņojumus par tikšanās rezultātiem.
Putins un Tramps apsprieda Ukrainas konfliktu un divpusējo attiecību jautājumus, žurnālistiem sacīja Krievijas diktatora palīgs Jurijs Ušakovs. Tikšanās ilga 35-40 minūtes, norādīja Putina palīgs. Tikšanās noritēja labi, un Putins pēc tās izgāja ārā lieliskā noskaņojumā, viņš piebilda.
Putina un Trampa tikšanās laikā netika izteikti īpaši svarīgi paziņojumi, visi gatavojas trīspusējām sarunām, Ušakovs sacīja žurnālistiem.