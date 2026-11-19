Jaltas konference 2.0? Analītiķis skaidro, kādēļ šādi salīdzinājumi par Putina, Sji un Trampa tikšanos Ķīnā ir bīstami un arī nepareizi
Jau šodien, 19. novembrī, Ķīnas pilsētā Šeņdžeņā tiks aizvadīts vēsturisks ASV, Krievijas un Ķīnas līderu samits, kuru vairāki Krievijas mediji pielīdzinājuši Jaltas konferencei, kurā pēc Otrā pasaules kara "lielais trijnieks" vienojās par pēckara Eiropas kārtību. Analītiķis Patriks Fors Jauns.lv norāda, ka šāda analoģija ir ne vien vēsturiski nekorekta, bet arī bīstama.
Tuvojoties Ķīnas, ASV un Krievijas līderu - Sji Dzjiņpina, Donalda Trampa un Vladimira Putina - samitam, vairāki Krievijas mediji un propagandas kanāli šo tikšanos pielīdzināja 1945. gada Jaltas konferenci, kurā trīs kara uzvarētājvalstu pārstāvji jeb "lielais trijnieks" [PSRS vadonis Josifs Staļins, ASV prezidents Franklins Rūzvelts un Apvienotās Karalistes premjerministrs Vinstons Čērčils] vienojās par kārtību pēckara Eiropā.
Piemēram, "RuNews24" 23. oktobrī publicēja rakstu “Jaunā Jalta Šeņdžeņā: kā Putins, Tramps un Sji pārrakstīs pasaules karti bez Eiropas”. Krievijas kontrolētais Krimas medijs "Crimea News" publicēja rakstu “Jaunā Jalta bez Eiropas: ASV, Krievija un Ķīna lemj, kurš būs ēdienkartē”. Savukārt 17. novembrī Kremļa galvenā propagandista Vladimira Solovjova raidījumā “Polnij kontakt” tika vilktas paralēles ar 1945. gada Jaltas konferenci, bet Putins, Tramps un Sji tika dēvēti par “lielo trijnieku”. Turklāt, šādu salīdzinājumu kā skanīgu frāzi sākuši izmanto ne tikai propagandas kanāli, bet arī vairāki tradicionālie mediji.