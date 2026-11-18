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Šodien 21:21
Dānijā nācis gaismā sens noslēpums - izrādās, ka valsts vecākā iedzīvotāja savulaik vadījusi nacistu partiju
Dānijas vecākā iedzīvotāja, 112 gadus vecā Kirstena Švalbe, Otrā pasaules kara gados ieņēmusi divus vadošus amatus Dānijas Nacionālsociālistiskajā strādnieku partijā, atsaucoties uz valsts arhīva dokumentiem, vēsta Dānijas medijs "Frihedsbrevet".
Kā noskaidrojuši žurnālisti, no 1943. gada augusta līdz 1944. gada jūlijam Švalbe pildījusi partijas vietējās nodaļas vadītājas pienākumus Holstebro pilsētā un vienlaikus vadījusi arī nacistu partijas sieviešu grupu. Arī viņas nelaiķa vīrs savulaik ieņēmis vadošu amatu šajā politiskajā spēkā.
Iepriekš Švalbe publiski bija apstiprinājusi savu piederību nacistu partijai, taču apgalvoja, ka tajā iestājusies tikai pēc vīra uzstājīga lūguma.
Pēc žurnālistu atklājumiem par ieņemtajiem vadošajiem amatiem sirmgalve no turpmākiem komentāriem atteikusies. Savukārt viņas ģimene vērsusies pie medijiem, aicinot žurnālistus ņemt vērā Švalbes cienījamo vecumu un veselības stāvokli.