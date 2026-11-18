Bulgārijā hakeri piecus gadus nemanīti zaguši konfidenciālus valdības datus
Bulgārijas valdība atklājusi kiberizlūkošanas operāciju, kuras ietvaros hakeri kopš 2021. gada bija ieguvuši piekļuvi valdības tīkliem un nozaguši miljoniem oficiālo dokumentu, trešdien paziņoja valdība.
"Šis ir ilgākais un lielākais kiberizlūkošanas gadījums, kāds jebkad reģistrēts pret Bulgārijas administrāciju," žurnālistiem sacīja Bulgārijas digitālo tehnoloģiju ministrs Ivans Vasilevs.
Hakeri ieguva piekļuvi sistēmām, kuras valsts iestādes izmanto dokumentu apmaiņai, nozogot datus, kas atbilst vairāk nekā 62 miljoniem lappušu, teica ministrs. Tomēr viņš piebilda, ka nav pierādījumu, ka kāda daļa no šiem datiem būtu nonākusi "tumšajā tīmeklī".
"Mēs atklājām, ka vairākas starptautiskas hakeru grupas bija kopš 2021. gada ieguvušas piekļuvi Bulgārijas sistēmām," teica Vasilevs, neprecizējot, kurās valstīs bāzējās šie hakeri. Viņš norādīja, ka nozagtajā informācijā bija iekļautas konfidenciālas ziņas par to, kā darbojas Bulgārijas valsts iestādes.
Lieta ir nodota prokuratūrai, kas izmeklēs, vai uz Bulgārijas varasiestādēm gulstas kāda atbildība par šo hakeru uzbrukumu. "Šajā posmā nav pierādījumu, ka būtu skarti Bulgārijas pilsoņu personas dati," piebilda ministrs. Ielaušanos augustā atklāja nesen ieviestā kiberdrošības uzraudzības sistēma, kas paredzēta valdības tīkliem.