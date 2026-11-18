Putinam Ķīnā kārtējais pazemojums - tik demonstratīvu necieņu viņam sen neviens nebija izrādījis
Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības (APEC) samitā Ķīnas pilsētā Šeņdžeņā Krievijas diktatora Vladimira Putina ierašanos svinīgajā pieņemšanā Krievijas himnas vietā pavadījusi mūzika no Pētera Čaikovska baleta "Riekstkodis", savukārt ASV prezidents Donalds Tramps sagaidīts ar ASV himnu, atsaucoties uz neatkarīgo mediju "Važnije istorii", vēsta izdevums "The Moscow Times".
Krasi atšķirīga attieksme pret abiem līderiem bijusi manāma arī oficiālās fotografēšanās un svinīgo vakariņu laikā. Fotografēšanās laikā Sji Dzjiņpins nostājās blakus Trampam, bet Putinam ierādīja vietu līdzās savai sievai, par ko Putins bija ļoti pārsteigts un apjucis.
Arī pie svētku galda Tramps sēdēja pie Sji Dzjiņpina labās rokas, kamēr Putinam atkal bija atvēlēta vieta līdzās Ķīnas līdera dzīvesbiedrei.
Krievijas prezidenta palīgs Jurijs Ušakovs vēlāk atzina, ka šāds sēdvietu izvietojums izjaucis ieceri vakariņu laikā aprunāties ar ASV prezidentu. "Viņi nesēdēja blakus pie tāpēc sarunāties vakariņu laikā neizdevās," sacīja Ušakovs. Viņš gan piebilda, ka Putinam izdevies pārmīt vārdus ar Indonēzijas līderi un vēl vairākiem pasākuma dalībniekiem, kuru vārdus palīgs gan nevarēja nosaukt.