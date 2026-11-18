ASV prezidenta Donalda Trampa, Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās.
Pasaulē
Šodien 18:57
Tramps Ķīnā ieplānojis atsevišķu tikšanos ar Putinu: abi līderi nav tikušies kopš Aļaskas
ASV prezidents Donalds Tramps plāno ceturtdien Šeņdžeņā atsevišķi tikties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, apstiprināja kāda ASV amatpersona.
Jau ziņots, ka Šeņdžeņā ceturtdien gaidāma Trampa, Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās. Tramps un Putins pēdējo reizi tikās 2025. gadā Aļaskā.
ASV prezidents šodien ieradās Šeņdžeņā, kur viņu lidostā sagaidīja Ķīnas prezidents. Putinu, kurš ieradās Šeņdžeņā pirms Trampa, Sji lidostā nesagaidīja.