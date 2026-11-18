Polijā novērsts Krievijas plānots terorakts ar masveida upuriem
Krievijas izlūkdienesti plānoja oktobra beigās vai novembra sākumā veikt sabotāžas operāciju Polijas teritorijā netālu no robežas ar Krievijas valdījumā esošo Kēnigsbergas (Karaļauču) apgabalu un vainot tajā Ukrainu, ziņoja laikraksts "Rzeczpospolita".
Laikraksts citēja augsta līmeņa avotus, kuriem ir saikne ar Polijas militārajiem un drošības dienestiem un kuri ir informēti par operāciju, kas pēdējo divu nedēļu laikā tika veikta, lai izjauktu Krievijas sazvērestību.
"Rzeczpospolita" ziņoja, ka Varšava bija saņēmusi brīdinājumu par plānoto operāciju no partnervalstu izlūkdienestiem, un arī Polijas izlūkošanas analītiķi bija identificējuši draudu pazīmes. "Mums bija informācija par konkrētām vietām, kurām bija paredzēts uzbrukt. Krievijas plāns paredzēja masveida upurus," teica viens no laikraksta avotiem.
"Tam bija jābūt kaut kam līdzīgam Gleivicas incidentam. Protams, tie, kas šķērsoja robežu, visticamāk, tiktu nošauti, vai arī pie viņiem tiktu atrasti pierādījumi, ka viņi ir ieradušies no Ukrainas. Mērķis bija apturēt palīdzību Ukrainai," sacīja viens no avotiem. Gleivicas incidents bija uzbrukums vācu radiostacijai Vācijas un Polijas pierobežā 1939. gada 31. augustā, kas kalpoja kā iegansts Vācijas iebrukumam Polijā.
Polijas izlūkdienesti rīkojās pēc tam, kad Krievijas robežas pusē parādījās Krievijas izlūkošanas virsnieki, kas atbildīgi par sabotāžas operāciju koordinēšanu. Šādas operācijas galvenokārt plāno un koordinē Krievijas militārā izlūkošanas aģentūra GRU.
Šī iemesla dēļ oktobra beigās Polijas policijas spēkus apgabalos, kas robežojas ar Krieviju, pastiprināja ar darbiniekiem no citām Polijas daļām. Pastiprinājumu saņēma arī robežsardzes posteņi, un uz šo apgabalu tika nosūtīti papildu Iekšējās drošības aģentūras darbinieki. Specvienības rīkoja mācības Varmijas-Mazūrijas vojevodistē, kur iepriekš mācības rīkoja arī Polijas Teritoriālās aizsardzības spēki.
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Laikraksts "Rzeczpospolita" jautāja Polijas izlūkdienestu koordinatoram Tomašam Semoņakam, vai krievi bija plānojuši veikt teroraktu Polijā vietā, kur varētu atrasties liels skaits cilvēku. "Es nezinu atbildi uz šo jautājumu - tas būtu jājautā krieviem, un viņi parasti neatzīst, ka plāno šādas darbības. Pat ja mums ir šāda informācija, mēs to neizpaužam," viņš atbildēja.
Semoņaks piebilda: "Ja mēs veicām noteiktus pasākumus, tad tādēļ, ka uzskatījām draudus par reāliem. (..) Manuprāt, visi šajā gadījumā veiktie pasākumi bija atbilstoši. Pieejamie pierādījumi liecināja, ka draudi tika novērtēti kā reāli."
Novembra sākumā Polijas Valsts policijas galvenajā mītnē tika izveidots speciālo operāciju štābs operācijai, kas norisinājās Varmijas-Mazūrijas un Podlases vojevodistēs. Drošības spēki gatavojās iespējamiem sabotāžas aktiem pie robežas ar Krievijas valdījumā esošo Kēnigsbergas (Karaļauču) apgabalu.
Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņoja, ka 3. novembrī naktī uz Polijas un Krievijas robežas tika konstatēta aizdomīga darbība