FOTO: pacifists Īrijā ar cirvi iznīcina 60 miljonus vērtu ASV militāro lidmašīnu
ASV prokuratūra izvirzījusi apsūdzības 48 gadus vecam vīrietim, kurš Šenonas lidostā Īrijā ar cirvi sabojājis ASV militāro transportlidmašīnu "C-130 Hercules", nodarot zaudējumus 60 miljonu ASV dolāru apmērā.
Incidents notika šā gada 11. aprīlī. Izmeklētāju rīcībā esošā informācija liecina, ka vīrietis iekļuvis lidostā un sabojājis ASV Nacionālās gvardes lidmašīnu.
Viņš pārgriezis hidrauliskās sistēmas vadus, sadauzījis mērinstrumentus pilotu kabīnē un degvielas tvertnēs iebēris lodīšu gultņus. Lidmašīna, kurai bija paredzēts doties militārā misijā uz citu valsti, tagad vairs nav izmantojama.
Prokuratūra norāda, ka uzbrukums bijis rūpīgi plānots vairākus mēnešus. Aizdomās turamais internetā meklējis informāciju par lidmašīnu "C-130" uzbūvi, pētījis lidostas teritoriju, lai atrastu vietas, pa kurām tajā varētu iekļūt nepamanīts, abonējis lidojumu izsekošanas lietotni un pasūtījis gallija kapsulas. Gallijs ir ķīmisks elements, kas var izraisīt tērauda koroziju un bojāt alumīnija konstrukcijas.
ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) pārstāvis Džeimss Bārnakls paziņojumā medijiem uzsvēris, ka notikušais nav bijis spontāns vandālisma akts.
Tikmēr O'Koreina atbalstītāji uzskata, ka viņa rīcība bijusi pacifistisks protests pret ASV atbalstu Izraēlai tās karā Gazas joslā un ASV iesaistīšanos konfliktā ar Irānu.
Pēc uzbrukuma vīrieti aizturēja Īrijas policija un apsūdzēja īpašuma bojāšanā un nelikumīgā iekļūšanā lidostas teritorijā. Pašlaik viņš atrodas brīvībā. ASV tiesas sēdes datums vēl nav noteikts. Ja O'Koreinu atzīs par vainīgu ASV izvirzītajās apsūdzībās par valdības īpašuma bojāšanu, viņam var piespriest līdz pat desmit gadiem cietumā.