Izolēta Amazones cilts sazinājusies ar "ārpasauli" - organizācija brīdina, ka tā nav laba zīme
Aptuveni 20 izolācijā dzīvojoši Brazīlijas „Awa” tautas pamatiedzīvotāji pirmdien, 16. novembrī, vērsušies pie kāda Brazīlijas ciemata iedzīvotājiem ar lūgumu. Tauta dzīvo nošķirti no ārpasaules un ar nepiederīgiem cilvēkiem sazinās ārkārtīgi reti.
Attēlus no sastapšanās publiskoja pamatiedzīvotāju tiesību aizstāvības organizācija „Survival International”. Ciemats, kurā "Awa" tautas pārstāvji ienāca atrodas Arariboijas pamatiedzīvotāju teritorijā Maranhao ziemeļaustrumu štatā. Kā liecina iemūžinātie video, tautas pārstāvju vidū bija gan sievietes, gan vīrieši un bērni, kas lielākoties bija neapģērbti.
Saskaņā ar pamatiedzīvotāju organizācijas "Coapima" pausto, daži tautas pārstāvji izskatījās izsmelti, un viņu veselības stāvoklis radīja bažas ciemata iedzīvotāju vidū. "Awa” ir tupi-guarani tauta Brazīlijas ziemeļrietumos. Daļa tās pārstāvju brīvprātīgi dzīvo nošķirti no ārpasaules un izvairās no kontakta ar svešiniekiem, lai gan ir informēti par ārpasaules pastāvēšanu.
Tiesību aizstāvji vēsta, ka negaidītās sastapšanās laikā „Awa” pārstāvji lūguši pārtiku. Nav gan zināms, vai viņiem tā tika nodrošināta - pētnieki norāda, ka šāda tautas saskarsme ar ārpasauli var radīt veselības riskus, jo izolētie pamatiedzīvotāji var būt uzņēmīgi pret slimībām, pret kurām viņiem nav imunitātes. Tāpēc Maranhaunas pamatiedzīvotāju organizācija „COAPIMA” aicinājusi atbildīgās iestādes šajā jautājumā rīkoties īpaši piesardzīgi.
Sastapšanās raisījusi bažas, jo „Awa” apdzīvoās teritorijas aizvien vairāk apdraud nelegāli mežizstrādātāji, mednieki un lopkopji. „Survival International” vadītāja Kerolaina Pīrsa brīdinājusi, ka šāds spiediens spiež tautu dzīvot aizvien mazākā Amazones mežu teritorijā.
„Survival International” aplēsusi, ka desmit valstīs Dienvidamerikā, Āzijā un Klusā okeāna reģionā dzīvo 196 izolētas pamatiedzīvotāju grupas. Gandrīz 95% no tām atrodas Amazones reģionā, tostarp 124 Brazīlijā. Organizācija brīdina, ka „Awa” gadījums izgaismo plašāku problēmu, kas liecina par to, ka mūsdienās izolētas tautas saskaras ar aizvien lielākiem apdraudējumiem un samazinās viņu iespējas izdzīvot.