ES ierosina jaunu 45 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai 2027. gadam.
Pasaulē
Šodien 13:20
ES ierosinājusi jaunu 45 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai 2027. gadam
Eiropas Savienība (ES) trešdien ierosināja alianses dalībvalstīm piešķirt Ukrainai papildu aizdevumu 45 miljardu eiro apmērā, lai palīdzētu segt paredzamo Ukrainas budžeta deficītu 2027. gadā.
"Mēs uzskatām, ka tas ir labākais veids, kā nodrošināt Ukrainai spēcīgas pozīcijas pie sarunu galda, un Ukrainai aizdevums būs jāatmaksā tikai tad, kad Krievija būs samaksājusi par nodarītajiem postījumiem Ukrainā," paziņoja Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.