Smalks signāls Putinam? Ķīnas prezidents Trampam Ķīnā izrāda godu, ko Putinam nevelta
ASV prezidents Donalds Tramps ieradies Ķīnā, lai piedalītos trīspusējās sarunās ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu un Krievijas vadoni Vladimiru Putinu. Jāpiemin, ka vienam vien nav paskrējusi gar acīm kāda Sji rīcība, ko vairāki mediji nodēvējuši par smalku signālu Putinam.
Proti, brīdī, kad Tramps piezemējās Šeņdžeņā, Ķīnas prezidents pats personīgi ieradās uz lidostu viņu sagaidīt, bet Trampam izkāpjot no lidmašīnas, abi līderi apskāvās. Trampu Ķīnā sagaidīja sarkanais paklājs, godasardze un bērni ar ziediem. Tāpat viņa ierašanās laikā virs lidostas pārlidoja arī militārās lidmašīnas. Septembrī, Sji apmeklējot ASV, Tramps viņu sagaidīja lidostā, un tagad Ķīnas līderis ar šo žestu atbildējis uz ASV prezidenta uzmanību.
Putin was elegantly humiliated in China Donald Trump arrived in Shenzhen for the APEC summit and was personally greeted by Chinese President Xi Jinping. But when Putin arrived, Xi apparently had more important things to attend to. The Russian dictator was instead welcomed by Cai Qi, head of the General Office of the Communist Party of China’s Central Committee. In other words, China’s main geopolitical rival received the highest-level reception, unlike its closest ally. This could be Beijing’s subtle way of signalling Russia’s subordinate position in its relationship with China. All attempts by Russian propagandists to portray Russia as an equal superpower alongside the US and China were undermined by a single gesture that showed Putin his place.— NEXTA (@nexta_tv) November 18, 2026
Tajā pašā laikā Putinam viņš tādu godu neveltīja un Krievijas vadoni lidostā sagaidīja Ķīnas Komunistiskās partijas Centrālkomitejas Ģenerālās kancelejas vadītājs Cajs Kī. "Tā Pekina, iespējams, smalki signalizē par Krievijas pakārtoto lomu attiecībās ar Ķīnu," norādījis medijs "Nexta".
🚨🇷🇺🇨🇳 Putin just landed in China to the highest-ranking airport welcome of the summit... one day before he sits down with Trump and Xi Xi's own chief of staff, the fifth most powerful official in China, was waiting on the red carpet in Shenzhen with an honor guard. That outranks the greeting Putin got on his state visit in May. He didn't pack light either. His defense minister, his foreign minister, three deputy prime ministers and more than 30 business executives came along. Putin meets Xi today and, per the Kremlin, will brief him on Moscow's talks with Washington. So by the time Trump walks into Thursday's three-way meeting, the other two will have already compared notes. Source: South China Morning Post / Writer: Daniel https://t.co/wjcSaf6Zwe— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 18, 2026
Jāpiebilst, ka šī nav pirmā reize, kad publiskajā telpā uzvirmojušas runas par Sji diplomātiskajiem mājieniem Putinam. Piemēram, šī gada maijā, kad Krievijas vadonis viesojās Ķīnā, greznu vakariņu laikā Putinam tika atskaņots "Gulbju ezers", kas kļuvis par Padomju Savienības sabrukuma simbolu.
Ceturtdien Šeņdžeņā paredzēta līdz šim nepieredzēta Trampa, Sji un Putina tikšanās. Tā, kā ziņots, varētu notikt "Kiliņa" villas kompleksā, neformālākā vidē, un ilgt aptuveni stundu. Sarunās varētu skart valstu tirdzniecības attiecības, mākslīgo intelektu un mikroshēmas, kodolatbruņošanos, kā arī karadarbību Ukrainā un Irānā. Tomēr skaidras darba kārtības trīs līderu samitā vēl nav, un analītiķi būtiskus izrāvienus neparedz.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Sji ierosina atvērt tirgus
Atklājot APEC sanāksmi, Sji aicināja atbalstīt brīvu tirdzniecību un ieguldījumus, kā arī saglabāt piegādes ķēžu stabilitāti. Viņš uzsvēra, ka starptautiskās tirdzniecības sistēmas pamatā jābūt noteikumiem un Pasaules Tirdzniecības organizācijai. „Mums stingri jāatbalsta uz noteikumiem balstīta daudzpusējā tirdzniecības sistēma, kuras centrā ir Pasaules Tirdzniecības organizācija, jāatbalsta brīva un atvērta tirdzniecība un ieguldījumi,” sacīja Sji.
Ķīnas līderis solīja turpināt ieguldīt rūpniecībā un attīstīt tehnoloģijas, kas, viņaprāt, varētu sniegt labumu arī citām valstīm. Viņš paziņoja, ka Ķīna pazeminās tarifus, plašāk atvērs savu tirgu un iestāsies pret protekcionismu un vienpusējiem ierobežojumiem.
Šie paziņojumi izskanēja pēc tam, kad ASV paziņoja par jauniem ierobežojumiem Ķīnas piekļuvei moderniem mākslīgā intelekta čipiem, tostarp tādiem, ko ražo uzņēmums Nvidia. Pekina paziņojusi, ka uz šiem ierobežojumiem atbildēs.
Putins kritizē Krievijai piemērotās sankcijas
Pēc Sji uzstājās Putins, kurš Rietumu lielvaras nosauca par „bijušajiem hegemoniem” [valstis, kas agrāk noteica pasaules kārtību]. apgalvoja, ka Eiropa piedzīvo „pazemojošu lejupslīdi”, bet sankcijas, kas Krievijai noteiktas pēc iebrukuma Ukrainā, neesot sasniegušas cerēto un Krieviju padarījušas stiprāku.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Putina teiktais izskanēja laikā, kad Krievijas ekonomiku skar pieaugošs spiediens: 2026. gada budžeta deficīts tiek lēsts 3,2% apmērā no iekšzemes kopprodukta, bet valsts ekonomikas izaugsmi bremzē augstās procentu likmes un kara izmaksas.
„Pieredze liecina, ka tradicionālie ekonomiskās dominances un faktiskās piespiešanas instrumenti lielā mērā ir izsmēluši sevi un zaudējuši lielu daļu savas iebiedējošās ietekmes,” sacīja Putins. Viņš piebilda, ka sankcijas, tarifi un eksporta ierobežojumi varot atturēt, bet nespējot apturēt izaugsmi vai „sagraut konkurentu ekonomiku”.
Putins, kurš 2022. gadā Ukrainā uzsāka pilna mēroga karu, APEC samitā raksturoja pasauli kā nemierīgu, norādot uz globālās ekonomikas sadrumstalotību un pieaugošajiem militāri politiskajiem riskiem. Viņš uzsvēra, ka domstarpības iespējams risināt, „sēžoties pie sarunu galda”, un pauda cerību, ka ceturtdienas tikšanās nesīs „lielu potenciālu labumu”.
Tāpat Putins slavēja Krievijas un Ķīnas sadarbību, vērtējot to kā "stabilu un pozitīvu". Sji aicināja Ķīnu un Krieviju spert konkrētākus soļus vispusīgas sadarbības padziļināšanai un veicināt „daudzpolāru pasauli”.
Vairāki mediji norāda, ka Putins tikšanās laikā ar Trampu un Sji cer atgūt starptautisku diplomātisko atpazīstamību, kas pēc viņa uzsāktās karadarbības Ukrainā ir iedragāta. Tagad viņš gatavojas sēsties pie viena galda ar ASV un Ķīnas vadītājiem, lai gan Maskava turpina karu un nav piekritusi visaptverošam pamieram.
Taivāna rūpīgi sekos sarunām un uztur kontaktus ar ASV
Taivāna paziņojusi, ka pirms triju līderu tikšanās uztur ciešus kontaktus ar ASV un seko līdzi notikumiem. Taivānas prezidenta biroja pārstāve Kārena Kuo sacīja, ka sala atbalsta centienus mazināt „autoritārisma ekspansijas riskus” un veicināt reģionālo drošību un stabilitāti.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Taivāna uzsver, ka turpinās stiprināt savas pašaizsardzības spējas un sadarbību ar demokrātiskajiem partneriem. Pekina autonomo salu uzskata par savu teritoriju, bet Taivānas valdība šo suverenitātes prasību noraida. Ķīna pēdējā laikā pastiprinājusi militāro spiedienu ap salu; šonedēļ Taivāna ziņoja arī par divām Krievijas militārajām lidmašīnām pie savas austrumu piekrastes.