Ukraina aicinājusi neiecelt Krievijas pārstāvi par IAEA ģenerāldirektora vietnieku
Ukrainas Ārlietu ministrija aicinājusi neiecelt Krievijas pārstāvi Alekseju Ferapontovu par Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) ģenerāldirektora vietnieku.
IAEA ģenerāldirektors Rafaels Grosi nosūtījis vēstuli organizācijas pilnvaroto padomei, kurā ģenerāldirektora vietnieka amatam izvirzījis Krievijas ekoloģijas, tehnoloģiju un kodolenerģētikas uzraudzības dienesta "Rostehnadzor" vadītāja vietnieka Alekseja Ferapontova kandidatūru.
Ja pilnvaroto padome Ferapontova iecelšanu atbalstītu, viņš kļūtu par vienu no Grosi vietniekiem un vadītu IAEA Kodolenerģētikas departamentu. Ukrainas Ārlietu ministrija uzsvērusi, ka Ferapontova iecelšana būtu kategoriski nepieņemama.
"Runa nav par kandidāta pilsonību, bet gan par viņa iesaistīšanos Krievijas valsts struktūru darbībās, kuru mērķis ir leģitimēt Zaporižjas atomelektrostacijas (AES) nelikumīgo okupāciju un Krievijas regulatīvās kontroles izplatīšanu uz šo staciju," norādījusi ministrija.
2024. gada aprīlī "Rostehnadzor" ziņoja par Ferapontova "darba vizīti" Zaporižjas AES. Ukrainas Ārlietu ministrija arī atgādinājusi, ka Kijiva ir noteikusi personiskas sankcijas Ferapontovam.