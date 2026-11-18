Ķīnas prezidents Sji Šeņdžeņā tiekas ar "veco draugu" Putinu, kamēr abi gaida arī Trampa ierašanos
Ķīnas pilsētā Šeņdžeņā ieradies Krievijas vadonis Vladimirs Putins, kurš kopā Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu un ASV līderi Donaldu Trampu ceturtdien, 19. novembrī, aizvadīs pimo trīspusējo ASV, Ķīnas un Krievijas līderu tikšanos. Uzmanības centrā ir jautājumi par valstu kodolprogrammu, tirdzniecības ierobežojumiem, kā arī karadarbībām Ukrainā un Irānā.
Šeņdžeņā jau tikušies Krievijas un Ķīnas līderi Vladimirs Putins un Sji Dzjiņpins. Sji, sagaidot Putinu, uzrunāja viņu kā „veco draugu” un atgādināja, ka šī ir abu 50. personīgā tikšanās: „Tas ir simboliski.” Viņš arī sacīja, ka abu valstu attiecības „nemierīgajā un haotiskajā pasaulē” nesot lielāku stabilitāti un noteiktību. Ceturtdien viņiem paredzēts tikties trijatā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Tikšanās plānota Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības jeb APEC samita laikā. Tramps uz Ķīnu dosies no Filipīnām, kur tiekas ar reģiona līderiem. Šī ir viņa pirmā ārvalstu vizīte kopš Republikāņu partijas grandiozajiem zaudējumiem ASV vidustermiņa vēlēšanās.
Sji ierosina atvērt tirgus
Atklājot APEC sanāksmi, Sji aicināja atbalstīt brīvu tirdzniecību un ieguldījumus, kā arī saglabāt piegādes ķēžu stabilitāti. Viņš uzsvēra, ka starptautiskās tirdzniecības sistēmas pamatā jābūt noteikumiem un Pasaules Tirdzniecības organizācijai. „Mums stingri jāatbalsta uz noteikumiem balstīta daudzpusējā tirdzniecības sistēma, kuras centrā ir Pasaules Tirdzniecības organizācija, jāatbalsta brīva un atvērta tirdzniecība un ieguldījumi,” sacīja Sji.
Ķīnas līderis solīja turpināt ieguldīt rūpniecībā un attīstīt tehnoloģijas, kas, viņaprāt, varētu sniegt labumu arī citām valstīm. Viņš paziņoja, ka Ķīna pazeminās tarifus, plašāk atvērs savu tirgu un iestāsies pret protekcionismu un vienpusējiem ierobežojumiem.
Šie paziņojumi izskanēja pēc tam, kad ASV paziņoja par jauniem ierobežojumiem Ķīnas piekļuvei moderniem mākslīgā intelekta čipiem, tostarp tādiem, ko ražo uzņēmums Nvidia. Pekina paziņojusi, ka uz šiem ierobežojumiem atbildēs.
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Putins kritizē Krievijai piemērotās sankcijas
Pēc Sji uzstājās Putins, kurš Rietumu lielvaras nosauca par „bijušajiem hegemoniem” [valstis, kas agrāk noteica pasaules kārtību]. apgalvoja, ka Eiropa piedzīvo „pazemojošu lejupslīdi”, bet sankcijas, kas Krievijai noteiktas pēc iebrukuma Ukrainā, neesot sasniegušas cerēto un Krieviju padarījušas stiprāku.
Putina teiktais izskanēja laikā, kad Krievijas ekonomiku skar pieaugošs spiediens: 2026. gada budžeta deficīts tiek lēsts 3,2% apmērā no iekšzemes kopprodukta, bet valsts ekonomikas izaugsmi bremzē augstās procentu likmes un kara izmaksas.
„Pieredze liecina, ka tradicionālie ekonomiskās dominances un faktiskās piespiešanas instrumenti lielā mērā ir izsmēluši sevi un zaudējuši lielu daļu savas iebiedējošās ietekmes,” sacīja Putins. Viņš piebilda, ka sankcijas, tarifi un eksporta ierobežojumi varot atturēt, bet nespējot apturēt izaugsmi vai „sagraut konkurentu ekonomiku”.
Putins, kurš 2022. gadā Ukrainā uzsāka pilna mēroga karu, APEC samitā raksturoja pasauli kā nemierīgu, norādot uz globālās ekonomikas sadrumstalotību un pieaugošajiem militāri politiskajiem riskiem. Viņš uzsvēra, ka domstarpības iespējams risināt, „sēžoties pie sarunu galda”, un pauda cerību, ka ceturtdienas tikšanās nesīs „lielu potenciālu labumu”.
Tāpat Putins slavēja Krievijas un Ķīnas sadarbību, vērtējot to kā "stabilu un pozitīvu". Sji aicināja Ķīnu un Krieviju spert konkrētākus soļus vispusīgas sadarbības padziļināšanai un veicināt „daudzpolāru pasauli”.
Vairāki mediji norāda, ka Putins tikšanās laikā ar Trampu un Sji cer atgūt starptautisku diplomātisko atpazīstamību, kas pēc viņa uzsāktās karadarbības Ukrainā ir iedragāta. Tagad viņš gatavojas sēsties pie viena galda ar ASV un Ķīnas vadītājiem, lai gan Maskava turpina karu un nav piekritusi visaptverošam pamieram.
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Medijs: Putins vēlas, lai tikšanās tiktu asociēta ar Jaltas konferenci
Daudzu mediju un diplomātu uzmanība pievērsta jautājumam, vai Trampa, Sji un Putina sarunās tiks apspriests Krievijas karš Ukrainā. Abu līderu tikšanās notiek dienu pēc tam, kad Ukraina iznīcināja Krimu ar Krieviju savienojošo Kerčas ceļa tiltu — svarīgu infrastruktūras objektu, ko Krievija izmantoja kopš Krimas aneksijas.
Analītiķi norādījuši, ka Putins vēlas, lai tikšanās atgādinātu Jaltas konferenci [1945. gada konferenci, kurā ASV, Lielbritānijas un Padomju Savienības vadītāji vienojās par pēckara kārtību] un radītu iespaidu, ka ASV, Krievija un Ķīna lemj par Ukrainas nākotni. Tomēr viņi norāda, ka šādu iznākumu nav iespējams panākt, Ukrainai un Eiropai nepiedaloties sarunās. Kremlis Jaltas salīdzinājumus nodēvējis par „politologu spēlītēm”, tomēr atzinis, ka tikšanās varētu būtiski ietekmēt pasaules notikumus.
Tikmēr Sji un Trampa sarunās gaidāmas diskusijas arī par tirdzniecības jautājumiem. Pēc pērnā gada APEC samita Dienvidkorejā abi līderi panāca trauslu vienošanos tirdzniecības karā, taču tās termiņš beigsies janvārī. Vašingtona vēlas, lai Pekina ASV uzņēmumiem nodrošinātu plašākas iespējas Ķīnas tirgū. Ķīna savukārt vēlas nepieļaut jaunu tarifu eskalāciju.
Uz sarunu galda varētu nonākt arī jautājums par kodolieroču kontroli. ASV un Krievijas rīcībā ir aptuveni pieci tūkstoši kodolgalviņu katrai, bet Ķīnai — ap 600. Vašingtona paudusi satraukumu par Ķīnas kodolarsenāla straujo palielināšanos, bet Pekina līdz šim nav vēlējusies šo jautājumu apspriest.
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Taivāna rūpīgi sekos sarunām un uztur kontaktus ar ASV
Taivāna paziņojusi, ka pirms triju līderu tikšanās uztur ciešus kontaktus ar ASV un seko līdzi notikumiem. Taivānas prezidenta biroja pārstāve Kārena Kuo sacīja, ka sala atbalsta centienus mazināt „autoritārisma ekspansijas riskus” un veicināt reģionālo drošību un stabilitāti.
Taivāna uzsver, ka turpinās stiprināt savas pašaizsardzības spējas un sadarbību ar demokrātiskajiem partneriem. Pekina autonomo salu uzskata par savu teritoriju, bet Taivānas valdība šo suverenitātes prasību noraida.
Ķīna pēdējā laikā pastiprinājusi militāro spiedienu ap salu; šonedēļ Taivāna ziņoja arī par divām Krievijas militārajām lidmašīnām pie savas austrumu piekrastes.
Pirms došanās uz Šeņdžeņu viņš sacīja, ka Taivāna ir nozīmīgs partneris globālajās tehnoloģijās, mākslīgā intelekta nozarē un piegādes ķēdēs. Tāpat pirms lidojuma uz Šeņdžeņu Tramps apmeklējis Filipīnas, kur tikās ar reģiona partneriem. Viņš paziņojis, ka ar Filipīnām noslēdzis „ļoti lielu tirdzniecības darījumu”, taču detaļas neatklāja. Vizītes laikā Tramps tikās arī ar Austrālijas, Indijas un Japānas līderiem. Tramps izteicis iespēju, ka Āzijas vizītes laikā varētu tikties ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu, taču šāda tikšanās vēl nav apstiprināta.