Krievijas drons pārlido pār Moldovas galvaspilsētu Kišiņevu
Otrdien Moldovas gaisa telpā ielidoja vairāki Krievijas droni, un viens no tiem pārlidoja pāri Kišiņevai, pavēstīja Moldovas prezidente Maija Sandu.
⚡ Drone spotted flying over Chișinău The drone was visually identified as a Russian Geran-2 kamikaze drone. Moldova has closed its airspace.— NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026
"Krievijas karš apdraud visu Eiropu. Moldova iestājas par mieru. Mēs turpināsim pieprasīt sankciju ieviešanu pret Maskavu, būsim līdzās Ukrainai un kopā ar partneriem stiprināsim mūsu aizsardzību," platformā "X" pauda prezidente.
Moldova otrdien uz aptuveni pusstundu slēdza savu gaisa telpu pēc tam, kad debesīs tika pamanīts "Shahed" tipa drons, kas lidoja no dienvidiem Kišiņevas virzienā, paziņoja Aizsardzības ministrija. Ierobežojumi stājās spēkā ap plkst. 16.30.
Moldova closes its airspace following reports of a Russian "Shahed" drone over Chișinău. According to the military, the drone was moving from the south toward the Botanica district of the capital. At 4:27 p.m., authorities restricted air traffic throughout the country. https://t.co/oKQ68AF4rY— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) November 17, 2026
Saskaņā ar provizorisko informāciju no plkst. 15.45 līdz 18.10 Moldovas gaisa telpā konstatēti septiņi Krievijas droni, pavēstīja Moldovas Aizsardzības ministrija. Viens drons nogāzās netālu no Keltuitoras, Kišiņevas piepilsētas reģionā. Vēl pieci droni nogāzās citos reģionos ārpus apdzīvotām vietām. Nav ziņu par postījumiem un cietušajiem. Vēl viens drons pazuda no radaru ekrāniem Leovas pilsētas apkaimē, kas atrodas netālu no Rumānijas robežas.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Moldovas gaisa telpā raķetes un droni ielidojuši vairākkārt. Vairums šādu gadījumu bijis apgabalos gar robežu ar Ukrainu vai Piedņestras reģionā.